To już 163. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Co najmniej 22 osoby zostały ranne w piątek w rosyjskim ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy. W wyniku ataku są też ofiary śmiertelne, ale nie podano ich liczby. Trzy rosyjskie pociski uderzyły w teren bezpośrednio sąsiadujący z Zaporoską Elektrownią Atomową na południu Ukrainy. W wyniku ataku wroga doszło do uszkodzenia linii wysokiego napięcia w pobliżu obiektu. Wojska rosyjskie prowadzą operację ofensywną w kierunku Bachmutu i Awdijiwki, miast w obwodzie donieckim. Dotychczasowy kolaboracyjny szef władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ustąpił ze stanowiska. Rolę zarządcy regionu z nadania Kremla przejął już oficjalnie funkcjonariusz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Siergiej Jelisiejew. Samozwańcze władze na okupowanych terenach na południu Ukrainy zmuszają cywilów do przyjmowania rosyjskich paszportów, uzależniając od tego zgodę m.in. na rejestrację pojazdów czy prowadzenie działalności gospodarczej. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 05.08.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w dzielnicy Okrętowej Mikołajowa / Alena Solomonova / PAP

17:33

Kraje UE ostatecznie przyjęły plan zmniejszenia zapotrzebowania na gaz o 15%. Celem ograniczenia zużycia tego surowca jest zaoszczędzenie pieniędzy przed zimą, aby przygotować się na ewentualne zakłócenia w dostawach gazu z Rosji, która stale wykorzystuje energię jako broń.

17:30

Ozzy Osbourne poparł Ukrainę. Legendarny muzyk rockowy wyda swój nowy album w barwach ukraińskiej flagi, a dochód ze sprzedaży trafi na pomoc charytatywną dla tego kraju.

17:14

Prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan spotykają się w Soczi w Rosji - podaje Ukrinform. Negocjacje odbywają się w sanatorium "Rus".

Wśród głównych tematów spotkania na najwyższym szczeblu znalazły się "sytuacja wokół Ukrainy", w szczególności operacja eksportu zboża z ukraińskich portów, osadnictwo syryjskie, dwustronne projekty gospodarcze oraz "współpraca wojskowo-techniczna".

16:55

Co najmniej 22 osoby zostały ranne w piątek w rosyjskim ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Według gubernatora obwodu mikołajowskiego Witalija Kima w wyniku ataku są też ofiary śmiertelne. Nie podano ich liczby.

Hanna Zamaziejewa z rady obwodowej przekazała w komunikatorze Telegram, że w ostrzałach uszkodzone zostały budynki mieszkalne, w tym bloki. Wśród rannych jest 14-latek, który podczas ataku znajdował się przy wejściu do cerkwi. Według Zamaziejewej rany odniósł wskutek wybuchu pocisków kasetowych.

16:43

Rząd Ukrainy zatwierdził projekt dekretu prezydenta o konfiskacie 903 rosyjskich aktywów w tym kraju, spośród których 824 jest związanych z własnością mienia ruchomego i nieruchomego - poinformował w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Tak jak obiecaliśmy, odbieramy rosyjskie aktywa i przeznaczamy je na potrzeby narodu ukraińskiego. Działamy w sposób systemowy, zgodnie ze wszelkimi procedurami. (...) Przejęte zasoby zostaną przeznaczone na sfinansowanie naszej obrony i odbudowy kraju po wojnie" - oświadczył Szmyhal.

16:03

Ambasador Bułgarii w Moskwie Atanas Krystin został wezwany w piątek do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, gdzie wręczono mu notę z informacją o wydaleniu z Rosji 14 dyplomatów i pracowników ambasady oraz konsulatów - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Bułgarii.

Resort przekazał, że strona rosyjska wydaliła czterech dyplomatów i 10 pracowników technicznych z przedstawicielstw dyplomatycznych Bułgarii w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu, a także z moskiewskiego ośrodka bułgarskiego przemysłu. Wszyscy mają opuścić terytorium Rosji w ciągu pięciu dni.

15:59

Trzy rosyjskie pociski uderzyły w teren bezpośrednio sąsiadujący z Zaporoską Elektrownią Atomową na południu Ukrainy. W wyniku ataku wroga doszło do uszkodzenia linii wysokiego napięcia w pobliżu obiektu - poinformował w piątek ukraiński koncern Enerhoatom.

Wróg uderzył w linię wysokiego napięcia autotransformatora 330 kV VRP zaporoskiego TPP.

15:49

Rosja zaproponowała Turcji szereg kroków, które umożliwiłyby omijanie części sankcji - podał w piątek "Washington Post". Dokument wysłany przed spotkaniem prezydentów dwóch krajów miał przejąć i przekazać dziennikowi ukraiński wywiad.

Według dokumentu, Rosja zwróciła się o to, by umożliwić jej zakup udziałów w tureckich rafineriach i instalacjach naftowych, co potencjalnie pozwoliłoby na ukrywanie pochodzenia eksportowanej rosyjskiej ropy. Moskwa chce też, by państwowe banki tureckie pozwoliły na otworzenie u siebie kont korespondencyjnych dla objętych sankcjami banków rosyjskich, a także o pozwolenie na działalność rosyjskich firm w tureckich specjalnych strefach ekonomicznych.

15:47

Polska była w czerwcu zdecydowanym liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby uchodźców przybyłych z Ukrainy. Z ochrony tymczasowej skorzystało w Polsce ponad 60 tys. osób, natomiast w drugiej w tym zestawieniu Rumunii ponad 10 tys. - poinformowała w piątek Komisja Europejska.

Kolejne miejsca zajęły Irlandia i Bułgaria. Do każdego z tych krajów przyjechało blisko 7 tys. Ukraińców - powiadomiła KE na Twitterze.

15:30

Dzielnice mieszkalne Mikołajewa stanęły w ogniu po ataku wojsk rosyjskich. Są zabici i ranni. Uszkodzone zostały prywatne domy, wieżowce.

15:16

Osoby, które przybywają na granicę Łotwy z Rosji czy Białorusi i popierają rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, nie są wpuszczane na Łotwę - poinformowała w piątek łotewska straż graniczna.

Guntis Pujats, komendant straży granicznej Łotwy, podkreślił, że osoby przybywające z Rosji i Białorusi są poddawane kontroli przez straż graniczną i państwowe służby bezpieczeństwa. Ci, którzy popierają rosyjską agresję, nie otrzymują pozwolenia na wkroczenie na terytorium Łotwy - dodał Pujats, cytowany przez agencję LETA.

15:07

Rosyjski prezydent Władimir Putin "chciał zniszczyć państwo ukraińskie" jednak tym, co uzyska będą nowe narodziny Ukrainy. Kraj jest gotów walczyć o swą tożsamość - powiedział były prezydent Ukrainy Łeonid Kuczma w wywiadzie dla rosyjskiej redakcji BBC.

Naród ukraiński stał się jednolity, zyskał samoświadomość i jest gotów walczyć o swą tożsamość - powiedział Kuczma w wywiadzie opublikowanym w czwartek. Polityk, który był prezydentem Ukrainy w latach 1994-2005 zapewnił, że od 2003 roku "nie miał złudzeń co do agresywnej natury putinowskiej Rosji". Mimo to "inwazja rosyjska była dla mnie wstrząsem" - wyznał.

15:05

Przedstawiciele Muzeum Berlin Story Bunker wystąpili o zgodę na wystawienie zdobytego przez Ukraińców rosyjskiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia przed ambasadą Rosji na Unter den Linden w stolicy Niemiec. Władze dzielnicy Mitte nie wyraziły zgody.

Inicjatorzy wystawy w Berlinie, Enno Lenze i Wieland Giebel, mówili, że chcieli tym projektem wysłać sygnał przeciwko rosyjskiej wojnie napastniczej. "Konkretnie chodzi o kilka pojazdów pancernych i pocisków zdobytych przez siły ukraińskie, które wcześniej były eksponowane w Warszawie i Pradze" - pisze dziennik "Tagesspiegel".



14:14

Dotychczasowy kolaboracyjny szef władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ustąpił ze stanowiska. Rolę zarządcy regionu z nadania Kremla przejął już oficjalnie funkcjonariusz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Siergiej Jelisiejew - poinformował w piątek rządowy ukraiński serwis Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"W czwartek Saldo odegrał ostatnią rolę w spektaklu pod nazwą 'Dobrowolne zjednoczenie z Rosją". Kolaboracyjny naczelnik oznajmił, że musi udać się na leczenie do szpitala, a p.o. szefa okupacyjnych władz został Jelisiejew, który pracuje w FSB i nie ma żadnych związków z Ukrainą. (...) Potomkowie czekistów mogą teraz już oficjalnie plądrować zajęty region i dokonywać tam represji" - czytamy w komunikacie Centrum.

13:53

Odsetek mieszkańców Ukrainy, którzy identyfikują się z Cerkwią Prawosławną Ukrainy (CPU) przekroczył 50 procent, a tych, którzy utożsamiają się z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM) spadł do 4 procent - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Badanie "Dynamika samoidentyfikacji religijnej ludności Ukrainy" zostało przeprowadzone 6-20 lipca metodą rozmów telefonicznych z 2 tys. respondentów w 24 kontrolowanych przed rozpoczęciem wojny obwodach Ukrainy.

13:48

Samozwańcze władze na okupowanych terenach na południu Ukrainy zmuszają cywilów do przyjmowania rosyjskich paszportów, uzależniając od ntego zgodę m.in. na rejestrację pojazdów czy prowadzenie działalności gospodarczej - powiadomił w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Najeźdźcy postanowili, że od początku września ukraińskie tablice rejestracyjne pojazdów zostaną wymienione na tymczasowe, a później zatwierdzone ponownie pod warunkiem posiadania przez właściciela samochodu rosyjskiego paszportu" - czytamy w komunikacie HUR opublikowanym na Facebooku.

13:11

UE postanowiła nałożyć sankcje na dwie kolejne osoby w związku z trwającą nieuzasadnioną i niesprowokowaną agresją wojskową Rosji na Ukrainę. Chodzi o byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego syna Ołeksandra.

Na liście sankcyjnej, do której dołączono obu Janukowyczów, wymienione są osoby, podmioty i organy objęte sankcjami za to, że uczestniczyły w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy oraz stabilności i bezpieczeństwa tego państwa lub im zagrażały.

13:09

To hańba, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder - mimo wojny na wyniszczenie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie - afiszuje się lojalnością wobec "zbrodniarza wojennego Putina" i nadal cynicznie wspiera interesy Moskwy w Niemczech - ocenił ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w rozmowie z tygodnikiem "Stern".

Ukraiński dyplomata ponowił krytykę wypowiedzi, jakiej Schroeder udzielił tej samej gazecie, o tym, że Putin jest gotowy do negocjacji. To "utopijne" twierdzenie - zaznaczył Melnyk, dodając, że "dopóki Rosja dzień i noc bombarduje ukraińskie miasta, torturuje i morduje jeńców wojennych, to są to tylko puste słowa".

12:29

Do piątku Unia Europejska z powodzeniem skoordynowała 1000 ewakuacji medycznych ukraińskich pacjentów za pośrednictwem mechanizmu ochrony ludności, aby zapewnić im specjalistyczną opiekę zdrowotną w szpitalach w całej Europie - podała Komisja Europejska.



12:22

Dwudniowa godzina policyjna obowiązywać będzie od piątkowego wieczora w Mikołajowie, ważnym mieście portowym na południu Ukrainy - poinformowały władze regionalne. Godzina policyjna obowiązywać będzie do godzin porannych 8 sierpnia.

Obwód mikołajowski, w tym główne miasto regionu, jest od wielu dni intensywnie ostrzeliwany przez wojska rosyjskie.

Pod koniec lipca Rosjanie kilkakrotnie ostrzelali dzielnice mieszkalne Mikołajowa, m.in. pociskami kasetowymi. Władze obwodowe zapowiedziały w lipcu nagrody pieniężne za wykrycie osób, które pomagają wojskom rosyjskim naprowadzać ogień na cele.

11:55

Niedaleko Sewastopolu płonąć ma rosyjski statek - podaje Nexta.

11:06

Po pierwszym transporcie ukraińskiego zboża władze w Kijowie wezwały do rozszerzenia umowy, która łagodzi rosyjską blokadę portów na Morzu Czarnym, na inne produkty, takie jak metale - informuje "Financial Times".



Taras Kaczka, negocjator handlowy Ukrainy i wiceminister gospodarki, wyraził nadzieję, że porozumienie między Ukrainą a Rosją pozwalające na wznowienie eksportu zboża utrzyma się, i zasugerował, że może ono służyć jako szablon dla innych towarów, ponieważ handlowcy i eksporterzy "zawsze testują granice". "To porozumienie dotyczy logistyki, ruchu statków przez Morze Czarne. Jaka jest różnica między zbożem a rudą żelaza?" - powiedział gazecie.

10:30

Na sytuację wokół Iziumu zwrócił uwagę w najnowszym komentarzu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wskazał, że siły ukraińskie przeprowadziły szereg lokalnych kontrataków między Iziumem a Słowiańskiem. Zdaniem ISW jeśli Ukraina będzie w stanie mocno naciskać w okolicach Iziumu, jednocześnie rozwijając kontrofensywę na południu kraju, w obwodzie chersońskim, to siły rosyjskie staną przed bardzo trudnymi wyborami - będą musiały porzucić wysunięte na zachód pozycje wokół Iziumu, by chronić swoje lądowe linie komunikacji, albo przerzucić na ten obszar więcej wojska z innych obszarów frontu, co z kolei narazi ich pozycje w tych miejscach.

10:02

Siły zbrojne Ukrainy zajęły wieś Dmytriwka w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Nasi obrońcy wyzwolili z rąk okupantów i całkowicie kontrolują wieś Dmytriwka w rejonie (powiecie) iziumskim. Zniszczyli przy tym wiele sprzętu i piechoty przeciwnika - oświadczył Syniehubow. W komunikacie opublikowanym na serwisie Telegram szef obwodu zapewnił, że w obwodzie charkowskim armia odniosła też "inne sukcesy". Siły ukraińskie umocniły pozycje w rejonie Dmytriwki.

Syniehubow napisał także o nieudanej - jak zapewnił - rosyjskiej próbie przerwania obrony ukraińskiej w rejonie Husariwki, również leżącej w rejonie iziumskim. Wróg wycofał się, ponosząc straty - dodał.

09:11

Ukraina prawdopodobnie przejmuje inicjatywę strategiczną, kontrofensywami zmusza Rosję do przerzucania wojsk i po raz pierwszy zaczyna aktywnie kształtować przebieg wojny - ocenia w nowym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Coraz więcej sił rosyjskich przekierowywanych jest na południe Ukrainy i wydaje się, że Rosja porzuciła obecnie wysiłki na rzecz zdobycia Słowiańska i Siewierska w obwodzie donieckim. Rosja przerzuca również sprzęt, w tym artyleryjski i lotniczy, z innych części Ukrainy na okupowany Krym - podkreśla ISW.



W raporcie podkreślono, że rosyjskie wojska wcześniej wstrzymały ofensywę na Charków, bo ich priorytetem stało się zdobycie obwodu ługańskiego. Wówczas zrobiły to z własnej inicjatywy, odpowiadając na zmianę priorytetów ich dowódców. Obecnie najwyraźniej odpowiadają natomiast na zagrożenie ukraińską kontrofensywą w obwodzie chersońskim i nie działają zgodnie z własnym planem - zaznacza amerykański think tank.

08:40

Z portu Czarnomorsk w obwodzie odeskim Ukrainy wypłynęły rano trzy statki transportujące 57 tys. ton zboża ukraińskiego; jednostki zmierzają do Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii - poinformował minister Gabinetu Ministrów Ukrainy Ołeh Nemczinow.

08:30

Choć plany Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają niejasne, działania jej wojsk prawdopodobnie podważyły bezpieczeństwo i pewność normalnej pracy tego obiektu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły rosyjskie prawdopodobnie działają w regionach sąsiadujących z elektrownią i wykorzystały jednostki artylerii znajdujące się na tych terenach do ostrzeliwania ukraińskiego terytorium na zachodnim brzegu Dniepru. Siły rosyjskie prawdopodobnie użyły szerszego obszaru wokół obiektu, w szczególności przyległe miasto Enerhodar, do odpoczynku dla swoich sił, wykorzystując chroniony status elektrowni jądrowej do zmniejszenia ryzyka dla swojego sprzętu i personelu w związku z nocnymi atakami ukraińskimi - napisano.

07:49

Agencja Ukrinform podała, powołując się na Dowództwo Operacyjne Południe armii ukraińskiej, że 4 sierpnia Rosjanie stracili w obwodzie chersońskim 38 wojskowych i cztery systemy rakietowe S-300.

07:35

Ostrzeliwane są też rejony południowej Ukrainy, m.in. Mikołajowa. W obwodzie odeskim Rosjanie zaatakowali pociskami rakietowymi obiekt infrastruktury koło miejscowości Mykołajiwka.

07:20

Jak wyjaśnia sztab, na kierunku Bachmutu wojska rosyjskie ostrzeliwały obiekty infrastruktury cywilnej i wojskowej w rejonie wielu miejscowości, m.in. Jakowliwki, Kodemy, Pokrowskego, Rozdoliwki. Na kierunku Awdijiwki "przeciwnik przeprowadził ostrzały z artylerii i czołgów w pobliżu miejscowości: Pisky, Preczystiwka, Szewczenko, Wołodymiriwka, Nowobachmutiwka, Newelske, Netajłowe i Krasnohoriwka" - podał sztab. W rejonie tym toczą się walki.



Walki i ostrzały trwają na kierunku Kramatorska, również w obwodzie donieckim. Na kierunku pobliskiego Słowiańska Rosjanie ostrzeliwali okoliczne miejscowości.

07:11

Wojska rosyjskie prowadzą operację ofensywną w kierunku Bachmutu i Awdijiwki, miast w obwodzie donieckim, i próbują stworzyć warunki do zajęcia Bachmutu i miasta Sołedar - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie zamieszczonym w piątek na Facebooku.



Rosjanie "próbują stworzyć sprzyjające warunki, by przejąć Sołedar i Bachmut, i by rozszerzyć kontrolowane przez siebie terytorium na zachód od miasta Donieck" - głosi oświadczenie.

06:26

Dziś z portów Ukrainy, według planów, mają wypłynąć trzy kolejne statki ze zbożem - poinformował minister obrony Turcji Hulusi Akar. Dodał, że do ukraińskich brzegów zmierza też pierwszy pusty statek, który wpłynął na Morze Czarne po wybuchu wojny, by odebrać zboże z Ukrainy.

Zobacz również: Dziś z Ukrainy mają wypłynąć trzy kolejne statki ze zbożem

06:11

Amnesty International próbuje "objąć amnestią" kraj będący agresorem i przerzucić odpowiedzialność na ofiarę - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując raport tej międzynarodowej organizacji pozarządowej.



Prezydent poinformował, że prawie 200 obiektów religijnych różnych wyzwań zostało zniszczonych albo uszkodzonych w rosyjskich atakach. Zniszczeniu uległo też prawie 900 placówek medycznych i ponad 2200 placówek oświatowych.

05:53

W nocy Rosjanie ostrzelali rejon Zaporoża. W całym regionie wystrzelono jednocześnie kilka pocisków:

05:33

Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjski system obrony powietrznej "Tunguska", który jest przeznaczony do obrony przeciwlotniczej:

05:15

W nocy został ostrzelany Charków. Miasto miało być ostrzeliwane z wykorzystaniem broni kasetowej.

Już wieczorem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

Wcześniej o eksplozjach informowało Suspilne. W mieście i obwodzie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

05:11

Macedonia Północna przekaże Ukrainie cztery samoloty bojowe produkcji radzieckiej Su-25 - poinformował portal MKD. Ministerstwo obrony w Skopje ani nie potwierdziło, ani też nie zdementowało tej informacji.

Chodzi o samoloty Su-25, które Macedonia Północna kupiła w 2001 roku od Ukrainy.