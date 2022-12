"Na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło, zostało rannych lub trafiło do niewoli ok. 200 tys. rosyjskich żołnierzy" - przekazał Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy, poinformował, że "w ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską do domu wraca 50 Ukraińców". Uczestnicząca w walkach rosyjska najemnicza grupa Wagnera posuwa się obecnie do rekrutowania przestępców z Republiki Środkowoafrykańskiej. Na terytorium całej Ukrainy (za wyjątkiem okupowanego Krymu) włączono alarm przeciwlotniczy. Ukraińskie władze twierdzą, że wojska rosyjskie przygotowują nową falę ataków rakietami i dronami. Najważniejsze wydarzenia związane z 281. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 01.12.2022 r.

Żołnierz podczas służby w Donbasie na zdjęciu z 30 listopada / EUGENE TITOV / PAP

15:45

Skradzione z Ukrainy zboże jest rozprowadzane przez statki należące do Piotra Chodykina lub przez niego zarządzane, który jest właścicielem m.in. RIF Trading, największego rosyjskiego eksportera zboża i dużego gracza na światowym rynku - wynika z opublikowanego śledztwa przeprowadzonego przez amerykański dziennik "Wall Street Journal".

15:51

Tak jak prezydent Rosji Władimir Putin poniósł porażkę próbując pokonać Ukrainę, tak samo poniósł porażkę próbując podzielić lub zniszczyć OBWE - powiedziała w Łodzi amerykańska podsekretarz stanu ds. politycznych Victoria Nuland.

Victoria Nuland bierze udział w dwudniowej Radzie Ministerialnej OBWE w Łodzi podsumowującej polskie przewodnictwo w tej organizacji.

15:40

Grudniowa Rada Europejska potwierdzi dalsze zaangażowanie Unii w udzielanie Ukrainie wsparcia politycznego, wojskowego, humanitarnego i finansowanego - mówił podczas sejmowej komisji minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

15:30

W ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską do domu wraca 50 Ukraińców - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. To czwarta wymiana jeńców w ciągu dwóch tygodni.

Wymiana objęła m.in. obrońców Mariupola i zakładów Azowstal w tym mieście oraz żołnierzy rannych w walkach na odcinku donieckim, ługańskim i zaporoskim.

Wśród wymienionych są też jeńcy, którzy byli przetrzymywani w obozie w Ołeniwce. 29 lipca w tej miejscowości na okupowanym terytorium obwodu donieckiego Ukrainy doszło do eksplozji, w której zginęło ponad 50 jeńców ukraińskich.

Telegram

15:19

Na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło, zostało rannych albo trafiło do niewoli ok. 200 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, cytowany w czwartek przez portal RBK-Ukraina.

Według aktualnych danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i wywiadu wojskowego, od początku inwazji zginęło ok. 90 tys. rosyjskich żołnierzy - powiedział Podolak.

Wraz ze stratami sanitarnymi, obejmującymi wojskowych, którzy zostali ranni, przeszli amputację, ciężko chorują, oraz wziętymi do niewoli i tymi, którzy zaginęli bez wieści, nieodwracalne rosyjskie straty na wojnie wynoszą ok. 200 tysięcy - podsumował Podolak.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii gen. Mark Milley szacował w połowie listopada rosyjskie straty podczas inwazji na Ukrainę - poniesione od jej początku 24 lutego, czyli nieobejmujące jeszcze zmobilizowanych jesienią rezerwistów - na ponad 100 tys. zabitych i rannych.

14:46

Zatrzymano 51-letniego mieszkańca Kijowa, który jest podejrzany o zgłoszenie 28 listopada fałszywej informacji o ładunku wybuchowym w siedzibie prezydenta Ukrainy - poinformowało biuro Wołodymyra Zełenskiego.

W mieszkaniu mężczyzny znaleziono i skonfiskowano telefon z kartą SIM, z której wysłano fałszywe zgłoszenie o bombie. Znaleziono tam też symbole komunistyczne i tzw. wstążki gieorgijewskie (św. Jerzego), uważane w tym kraju za symbol rosyjskiej agresji.

"Służba bezpieczeństwa prezydenta jest gotowa zdecydowanie reagować na wszelkie próby zakłócenia efektywnego działania szefa państwa i jego biura" - zapewniono.

Telegram

14:38

Z okupowanych terenów Ukrainy wywieziono około 5 tysięcy więźniów, aby następnie wcielić ich do rosyjskiej armii i wysłać na wojnę przeciwko ich własnej ojczyźnie - powiadomiła przewodnicząca niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca Olga Romanowa w rozmowie z rosyjską opozycyjną telewizją Nastojaszczeje Wriemia.

14:32

Sytuacja wojsk rosyjskich na Ukrainie wygląda tak źle, że Władimirowi Putinowi nie wystarcza już werbowanie dodatkowych żołnierzy ze wszystkich zakątków Rosji. Uczestnicząca w walkach rosyjska najemnicza grupa Wagnera posuwa się obecnie do rekrutowania przestępców z Republiki Środkowoafrykańskiej - informuje w czwartek dziennik "Bild".

"Od października oddziały paramilitarne (grupy) Wagnera wchodziły do aresztów wojskowych i policyjnych, uwalniając przestępców, w tym uwięzionych za gwałty na kobietach i dziewczętach. Nikt ich nie powstrzymuje, ponieważ rząd dał im tyle władzy, by mogli robić, co chcą" - opisuje "Bild". Członkowie grupy Wagnera mieli przy tym oświadczyć, że "uwolnieni (przestępcy) będą dla nich pracować za granicą" - w Mali i na Ukrainie, gdzie mają być pilnie potrzebni.

Najemnicy z grupy Wagnera działają w Republice Środkowoafrykańskiej od 2017 roku. Jak przypomina "Bild", wtedy to tamtejszy rząd poprosił Rosję o pomoc w walce z rebeliantami - jak tłumaczyła to Moskwa. W ciągu ostatnich pięciu lat kremlowscy najemnicy rozszerzyli swoją sieć powiązań na wszystkie obszary kraju.

13:49

Na terytorium całej Ukrainy (za wyjątkiem okupowanego Krymu) wydano alarmy przeciwlotnicze. Ukraińskie władze twierdzą, że wojska rosyjskie przygotowują nową falę ataków rakietami i dronami.

13:45

Szwajcaria zamroziła do tej pory około 7,9 miliarda dolarów rosyjskich funduszy w ramach sankcji Zachodu nałożonych na Rosję po jej inwazji na Ukrainę - przekazał szwajcarski rząd.

Oznacza to wzrost o około 0,8 miliarda dolarów w stosunku do ostatnich danych opublikowanych przez szwajcarski Sekretariat Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO) w lipcu.

12:59

Wybuch gazociągu Nord Stream spowodował ładunek umieszczony na zewnątrz rury - poinformował szwedzki prokurator Mats Ljungqvist.

Według dziennika "Expressen", oznacza to, że bomba mogła zostać podłożona z wykorzystaniem statku.

Do uszkodzeń gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło pod koniec września. Operator Nord Stream 1, spółka Nord Stream AG, poinformowała na początku listopada, że znaleziono na morskim dnie dwa kratery o głębokości od 3 do 5 metrów, będące pochodną wybuchu. Dochodzenie w sprawie wybuchów prowadzi szwedzka prokuratura, a oddzielne badania miejsc uszkodzeń Nord Stream przeprowadziły również władze Danii i Niemiec.

12:51

Zwalczanie handlu ludźmi w obliczu wojny na Ukrainie to nie tylko obowiązek OBWE, ale także moralna odpowiedzialność nas wszystkich - podkreśliła podczas jednego z paneli towarzyszącemu szczytowi OBWE w Łodzi sekretarz generalna międzynarodowej organizacji Helga Maria Schmid.

12:42

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę Aleksiej Mordaszow uznawany był za najbogatszego człowieka w Rosji. Producent stali i udziałowiec niemieckiego koncernu turystycznego TUI był jednym z pierwszych Rosjan, których dotknęły zachodnie sankcje. Obecnie miliarder skarży się na duże straty, spowodowane właśnie sankcjami - pisze portal dziennika "Welt".

Od czasu nałożenia sankcji należący do Mordaszowa koncern Siewierstal odnotował straty w wysokości ponad 400 milionów dolarów m.in. przez zakaz eksportu, konfiskatę towaru i rezerw gotówkowych - przyznał oligarcha.

12:40

Czas na puste kompromisy się skończył; zbyt wiele żyć ludzkich zostało zniszczonych przez rosyjską niczym niesprowokowaną agresję. Nie mamy prawa dawać Putinowi szansy na to, by stosowany przez niego szantaż okazał się skuteczny - mówił w Łodzi podczas posiedzenia OBWE szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Podczas swojego przemówienia ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba podkreślał konieczność przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, usunięcia z jej terytorium rosyjskich wojsk, "przywrócenia sprawiedliwości" oraz normalnego funkcjonowania Ukraińców.

12:18

Prawdopodobnie trzech lub czterech rosyjskich żołnierzy zbiegło z poligonu pod Baranowiczami w zachodniej części Białorusi, około 100 km od granicy z Polską - poinformowały niezależne białoruskie media, cytowane przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

12:16

Nauczyciele z okupowanego przez Rosję Krymu są zmuszani do tego, by rzekomo "dobrowolnie" przekazywali część swoich miesięcznych wynagrodzeń na potrzeby sił zbrojnych i tym samym wspierali agresję Kremla na Ukrainę - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Władze w Moskwie próbują w ten sposób imitować powszechne poparcie społeczeństwa dla najazdu na sąsiedni kraj. Według portalu jest to fikcja, ponieważ wojna z Ukrainą nie ma w Rosji żadnego "narodowego" charakteru, a Kreml musi uciekać się do przymusu, aby znaleźć pieniądze dla swoich żołnierzy. Takie desperackie działania nie poprawią jednak sytuacji rosyjskich wojsk - oceniono na łamach serwisu.

12:15

Pełniący obowiązki głównego inżyniera Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Jurij Czerniczuk, który dopuścił się zdrady i kolaboracji z rosyjskimi okupantami, został odwołany z funkcji - powiadomił na Telegramie ukraiński państwowy koncern Enerhoatom.

Zmiana nastąpiła również na stanowisku generalnego dyrektora obiektu. Obowiązki szefa elektrowni będzie odtąd wykonywał Dmytro Werbycki, natomiast poprzedni dyrektor Ihor Muraszow, który jesienią został na krótko zatrzymany przez Rosjan, obejmie funkcję głównego inżyniera.

Na początku października okupanci "tymczasowo zatrzymali" Muraszowa w celu przesłuchania. W sprawie uwolnienia dyrektora negocjowała ze stroną rosyjską Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Po kilku dniach mężczyznę wypuszczono, a MAEA poinformowała, że Muraszow przebywa ze swoją rodziną na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę i nie będzie kontynuował pracy w elektrowni.



12:14

Grupa rosyjskich generałów przybyła do Mińska - podał Biełaruski Hajun, niezależny projekt medialny, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi. Źródło to zaznacza, że oficjalne media nie informowały o tej wizycie.



11:34

W momencie, gdy zaczniemy traktować rosyjskie bestialstwo jako coś normalnego, będzie to równoznaczne ze zwycięstwem idei, tego co nazywane jest "ruskim mirem", a co oznacza brutalność, agresję, wojnę, biedę i śmierć - mówi prezydent Andrzej Duda podczas sesji otwierającej dwudniowego posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi.

09:56

Rosyjska strategia niszczenia krytycznej infrastruktury Ukrainy przynosi mniejszy efekt niż zakładano, bo Rosja zużyła już znaczną część pocisków manewrujących, a po miesiącach wojny ataki nie osłabiają morale Ukraińców - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od października Rosja wielokrotnie atakowała ukraińską sieć dystrybucji energii elektrycznej, głównie za pomocą pocisków manewrujących.

"Jest to prawdopodobnie pierwszy przykład próby wdrożenia przez Rosję koncepcji strategicznej operacji niszczenia krytycznie ważnych celów (SODCIT), kluczowego elementu przyjętej przez nią w ostatnich latach doktryny wojskowej. Rosja wyobraża sobie SODCIT jako wykorzystanie rakiet dalekiego zasięgu do uderzenia w krytyczną infrastrukturę narodową wrogiego państwa, a nie w jego siły zbrojne, w celu osłabienia morale ludności i ostatecznego zmuszenia przywódców państwa do kapitulacji" - wyjaśniono.

"Rosyjskie ataki nadal powodują braki w dostawach energii elektrycznej, co skutkuje masowym, szeroko zakrojonym cierpieniem humanitarnym na całej Ukrainie. Jednak skuteczność tej strategii została prawdopodobnie osłabiona, ponieważ Rosja zużyła już dużą część odpowiednich do tego pocisków na cele taktyczne. Również w sytuacji, gdy Ukraina od dziewięciu miesięcy skutecznie mobilizuje się, materialny i psychologiczny efekt SODCIT jest prawdopodobnie mniejszy niż gdyby został on zastosowany w początkowym okresie wojny" - dodano.



09:27

Na froncie w Ukrainie zginął żołnierz polskiego pochodzenia, 33-letni Wiaczesław Kaurkin - poinformował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Był obywatelem Ukrainy, który mieszkał w Polsce. Na wieść o wojnie powrócił do swego kraju, by walczyć z najeźdźcą.

08:49

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 97 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 281 tys. - poinformowała straż graniczna.

07:54

W rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, wojska rosyjskie czynią pewne postępy, ale powtarzają błędy z poprzednich kampanii, gdy koncentrowały się na zdobyciu dużym kosztem celów mało ważnych strategicznie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:14

Najpierw rozminowywanie budynków, a dopiero potem naprawa zrujnowanej przez wycofujących się Rosjan infrastruktury i pomoc mieszkańcom - takie kroki podejmują władze w wyzwalanych spod okupacji miejscowościach południowej Ukrainy.

Jako pierwsi wkraczają saperzy. Rosjanie zostawiają po sobie bardzo dużo groźnych niespodzianek, przede wszystkim zaminowane obiekty infrastruktury - mówi PAP Iwan Kuchta, szef administracji wojskowo-cywilnej w mieście Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim, do którego wojska ukraińskie weszły 10 listopada.

W pierwszych dniach po wyzwoleniu wjazd do Snihuriwki był zamknięty dla osób cywilnych z zewnątrz, a dziennikarze mogli tam przebywać jedynie po uzgodnieniu z armią i w towarzystwie uzbrojonych oficerów prasowych.

Prowadzone są działania zabezpieczające, rozminowywanie i póki się to nie zakończy, wjazd do miasta będzie zakazany - wyjaśnia Kuchta.

05:21

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował po raz kolejny kontrowersyjną propozycję planu pokojowego, złożoną przez amerykańskiego miliardera Elona Muska, aby zakończyć rosyjską ofensywę i zaprosił go do przyjazdu na Ukrainę.

Jeśli chcesz zrozumieć, co zrobiła tutaj Rosja, przyjedź na Ukrainę i sam zobacz wszystko - powiedział Zełenski na konferencji, zorganizowanej przez "The New York Times". A potem powiesz mi, jak zakończyć tę wojnę, kto ją rozpoczął i kiedy ona może się skończyć - dodał.

Elon Musk wywołał kontrowersje na Twitterze w październiku propozycją planu pokojowego między Kijowem a Moskwą. Amerykański miliarder zasugerował, by Krym pozostał integralną częścią Rosji, Ukraina stała się państwem neutralnym oraz wysunął pomysł organizacji nowych referendów pod nadzorem ONZ w regionach Ukrainy "anektowanych" przez Rosjan.

05:19

Administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa możliwość znacznego rozszerzenia szkolenia ukraińskiego wojska w amerykańskiej bazie w Niemczech. Chodzi o przeszkolenie do 2500 osób miesięcznie - podała CNN.

Według CNN rząd USA zamierza zwiększyć nie tylko liczbę ukraińskich żołnierzy, których będzie szkolić, ale chce także zmienić samo podejście do szkolenia.

Zgodnie z nowym programem szkolenie objęłoby znacznie większe grupy ukraińskiego wojska w zakresie bardziej złożonych taktycznych metod walki, w tym koordynacji manewrów piechoty i artylerii.

CNN przypomina, że od początku wojny na Ukrainie USA przeszkoliły zaledwie kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy, głównie w małych grupach, z określonych systemów uzbrojenia.

05:13

Trzeciego dnia wizyty w Wielkiej Brytanii Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska w środę spotkała się z królem Wielkiej Brytanii Karolem III, a także uczestniczyła w przyjęciu, wydanym przez królową-małżonkę Camillę - poinformowała agencja Ukrinform.

Razem z Jego Królewską Mością Królem Karolem III spotkaliśmy się ze społecznością ukraińską w katedrze greckokatolickiej, która w sierpniu wraz ze Związkiem Ukraińców w Wielkiej Brytanii utworzyła wyjątkowy hub: The Ukrainian Welcome Center, który pomaga uchodźcom z Ukrainy m.in. w zakwaterowaniu, zaaklimatyzowaniu się czy nawiązaniu więzi z tutejszą społecznością - powiedziała żona ukraińskiego prezydenta Wołydymyra Zełenskiego.

Podkreśliła, że odkąd Rosja przeszła na taktykę terroru energetycznego, wszyscy rozumieją, że ta zima będzie najcięższa, odkąd Ukraina odzyskała niepodległość. Jestem więc wdzięczna za to, że przynajmniej część Ukraińców, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, jest w stanie przeczekać zimę bez narażania się na brak prądu - zaznaczyła.

Zełenska była także gościem królowej-małżonki Camilli, która zorganizowała przyjęcie z okazji Dnia Walki o Eliminację Przemocy Wobec Kobiet.

To dla mnie zaszczyt osobiście poznać Jej Królewską Mość i mieć możliwość opowiedzenia, co się działo i dzieje na naszych terytoriach czasowo okupowanych przez Rosję, jakie straszne zbrodnie popełniają okupanci na naszych kobietach i dzieciach - mówiła Pierwsza Dama Ukrainy.

Zełenska spotkała się także z ministrem zdrowia Wielkiej Brytanii Stephenem Barkleyem oraz ministrem obrony Benem Wallace'em.



05:07

Koncern Raytheon Technologies otrzyma kontrakt na produkcję sześciu systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy - podał Pentagon. Systemy mają trafić na Ukrainę w ramach zapowiedzianego już wcześniej pakietu pomocy wojskowej, a data wykonania umowy to listopad 2025.

Kontrakt ma dotyczyć zakupu baterii NASAMS, szkolenia i wsparcia logistycznego dla ukraińskiej armii. "Prace zostaną wykonane w Tewksbury w stanie Massachussetts, a szacowana data ich wykonania to 28 listopada 2025 r." - podano w komunikacie.

USA jeszcze w sierpniu ogłosiły, że przekażą 6 systemów NASAMS jako część wartego 3 mld dolarów pakietu pomocy wojskowej. W odróżnieniu od większości uzbrojenia przekazywanego przez USA, NASAMS zostaną zakupione w ramach programu Ukraine Assistance Security Initiative (USAI), a nie dostarczone z zasobów sił USA. To oznacza dłuższy termin dostaw, zapowiadany na 1-2 lata.

NASAMS, czyli Narodowy Zaawansowany System Rakietowy Ziemia-Powietrze (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to system średniego zasięgu produkowany przez Raytheon i norweski koncern Kongberg. Tej jesieni na Ukrainę trafiły dwa pierwsze, ogłoszone jeszcze w czerwcu systemy, dostarczone we współpracy USA i Norwegii.



05:05

Uznanie Hołodomoru przez niemiecki Bundestag za ludobójstwo narodu ukraińskiego to efekt wieloletniej pracy Ukraińców - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew, komentując głosowanie niemieckiego parlamentu nad ustawą w tej sprawie.

To bardzo ważny dzień. Bardzo się cieszę z tej decyzji. To znak wielkiej pracy, jaką Ukraińcy wykonują od wielu lat. Społeczność ukraińska w Niemczech, ukraińscy dyplomaci, historycy, rząd Ukrainy, prezydent Ukrainy - wszyscy włączyli się w ten proces - mówił Makiejew.

Według niego w Niemczech nastąpiła fundamentalna zmiana w postrzeganiu Ukrainy. Ambasador zaznaczył, że bardzo chciałby, aby temat Ukrainy stał się "czymś osobistym" dla każdego Niemca.

Deputowani Bundestagu w środę zdecydowaną większością głosów oficjalnie uznali klęskę celowo wywołanego głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 za zbrodnię ludobójstwa. Wniosek w tej sprawie złożyli wspólnie posłowie koalicji rządowej (socjaldemokratyczna SPD, Zieloni, liberalna FDP) i będący w opozycji chadecy z Unii CDU/CSU.