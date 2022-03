Niedziela jest 18. dniem inwacji wojsk rosyjskich na naszych wschodnich sąsiadów. Prezydent Ukrainy po raz kolejny zwrócił się do rodaków w mediach społecznościowych. Nad Wasylkowem, miastem położonym w pobliżu Kijowa, krążą rosyjskie drony obserwacyjne, a nocą rozpoczynają się bombardowania. Prawie 12 tys. osób ewakuowano w sobotę m.in. z miasta Sumy. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że Ukrainę zaatakuje także Białoruś. A w Polsce prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 13.03.2022.

Wołodymyr Zełenski: Rosyjscy najeźdźcy nie mogą nas podbić. Nie mają takiej siły!

Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji poinformował o stratach ukraińskiej armii. Zginąć miało około 1300 ukraińkich żołnierzy;

Trwa ewakuacja cywilów z objętych walkami terenów;

Blisko dwa tysiące osób ewakuowano w sobotę z obwodu kijowskiego;

Spółka Ukrenergo potwierdziła prowadzenie prac naprawczych w elektrowni atomowej w Czarnobylu;

Od środy będzie można ubiegać się o refinansowanie kosztów przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

00:05

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow oświadczył, że Litwa stanie się następnym krajem, który będzie chciał podbić prezydent Rosji Władimir Putin, jeśli odniesie zwycięstwo w wojnie z Ukrainą. W dalszej kolejności, jak zauważył, będą pozostałe kraje bałtyckie i Polska. Daniłow powołał się na dane wywiadu ukraińskiego.

23:50

Rosyjscy najeźdźcy nie mogą nas podbić. Nie mają takiej siły - powiedział w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski.

23:41

Brytyjski premier Boris Johnson pojedzie w przyszłym tygodniu do Arabii Saudyjskiej, by przekonywać jej władze do zwiększenia produkcji ropy naftowej, co ułatwiłoby wprowadzenie embarga na ropę rosyjską - podał w dziennik "The Times".