To już 164. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Nocą Rosjanie ostrzelali Charków oraz miasta w południowej Ukrainie - m.in. Nikopol. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 06.08.2022 r.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Alena Solomonova / PAP

06:55

Na południu Ukrainy siły rosyjskie prowadzą operację obronną, na wschodzie ofensywę na dwóch kierunkach: bachmuckim i awdijiwskim - informuje rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:40

Iran przekazał Rosji 46 dronów, które miały już zostać użyte w wojnie w Ukrainie - pisze w najnowszej analizie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

06:30

Rosyjski ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to akt terroru, który spowodował ryzyko dla całej Europy - oświadczył w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



W piątek rosyjskie wojska dwukrotnie zaatakowały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych.

06:11

Rosjanie ostrzelali nocą Nikopol w południowej Ukrainie. Pojawiły się też informacje o potężnych wybuchach w Charkowie.