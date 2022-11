Rosyjscy żołnierze opuścili swoje dotychczasowe posterunki w miejscowościach w pobliżu Chersonia. Z budynku okupacyjnych władz miejskich w Chersoniu zdjęto flagę Rosji - podała agencja Ukrinform za merem miasteczka Oleszki Jewhenem Ryszczukiem. Siedem statków z 290 tys. ton żywności wypłynęło w czwartek z ukraińskich portów do krajów Azji i Europy w ramach tzw. inicjatywy zbożowej - poinformował resort infrastruktury Ukrainy. “W tej chwili we Lwowie jest woda i prąd. Transport elektryczny również pracuje. Niestety ostatnie ataki wyrządziły duże szkody i teraz rozumiemy, że następnym razem będą atakowane obiekty krytyczne infrastruktury, dlatego musimy mieć inne możliwości. Mamy generatory, które kupiliśmy kiedyś, ale teraz potrzebujemy ich o wiele więcej. Potrzebne nam też jest paliwo” – przekazał w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy. “Planujemy, że będzie nam potrzebne minimum 60 ton paliwa diesla dziennie” – sprecyzował. O zniszczeniu sztabu rosyjskich służb w okupowanym przez Rosjan Melitopolu informują ukraińskie media. W mieście nad ranem słychać było głośne wybuchy i strzały. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Naprawa mostu kolejowego w Kupiańsku w obwodzie charkowskim / SERGIY KOZLOV / PAP/EPA

16:30

O uwolnieniu 107 ukraińskich wojskowych poinformował szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Wśród uwolnionych jeńców jest 74 obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu.

"Udało nam się wymienić m.in. ciężko rannych i leżących rannych z Mariupola, z Azowstalu, chłopców z ranami odłamkowymi rąk i nóg, z ranami postrzałowymi różnych części ciała. Są ludzie, którym amputowano kończyny, są ranni z poparzeniami, którzy nie mają czucia w części twarzy, (są osoby) z zakażonymi ranami. Jest również wojskowy, który został ranny w wybuchu w (rosyjskim obozie dla jeńców) w Ołeniwce" - napisał szef gabinetu prezydenta.

Telegram

16:28

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oznajmił w czwartek, że konieczne jest "pełne wdrożenie" umowy ws. eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne oraz usunięcie przeszkód dotyczących sprzedaży zagranicznej rosyjskiej żywności i nawozów.

"Naszą zbiorową odpowiedzialnością jest utrzymanie porozumienia w sprawie (transportu) zboża przez Morze Czarne" - powiedział Guterres. Zaapelował również o przedłużenie tej umowy, która została zawarta 22 lipca na 120 dni, czyli do 19 listopada z możliwością przedłużenia.

16:20

Zdjęcie flagi Rosji z siedziby władz obwodowych w okupowanym Chersoniu może być prowokacją - ostrzegła rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk, cytowana przez portal Ukrainska Prawda.

"To może być prowokacja, by stworzyć wrażenie, że miejscowości zostały opuszczone, a wkroczenie do nich (sił ukraińskich - red.) jest bezpieczne" - zaznaczyła Humeniuk podczas wystąpienia w telewizji ukraińskiej.

Zaznaczyła, że biorąc pod uwagę to, że wojska rosyjskie "od dawna przygotowywały się do walk w mieście, i to, jak rozlokowywały swoje siły", strona ukraińska ma świadomość, jaka jest zaplanowana taktyka.

15:23

Rosyjscy okupanci całkowicie rozkradli mienie komunalne w Chersoniu na południu Ukrainy; ze stolicy obwodu wywieziono m.in. wszystkie karetki pogotowia, autobusy komunikacji miejskiej i wozy strażackie - zaalarmowała przedstawicielka lojalnych wobec Kijowa chersońskich władz Hałyna Łuhowa, cytowana przez Radio Swoboda.

12:17

Rosyjscy żołnierze opuścili swoje dotychczasowe posterunki w miejscowościach w pobliżu Chersonia. Z budynku okupacyjnych władz miejskich w Chersoniu zdjęto flagę Rosji - podała agencja Ukrinform za merem miasteczka Oleszki Jewhenem Ryszczukiem.

12:02

W przyszłości na Białorusi może powstać rosyjsko-białoruska jednostka, której zadaniem będzie bezpośrednia agresja wobec Ukrainy - uważa przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Według niego wspólne formowanie zgrupowania wojsk na Białorusi przez Moskwę i Mińsk obecnie ma na celu rozproszenie uwagi i "odciągnięcie" ukraińskich sił zbrojnych ze wschodu i południa na północ.

11:32

Od lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zniszczyliśmy już 278 samolotów bojowych wroga. Dla porównania, podczas trwającego przez 10 lat konfliktu w Afganistanie siły powietrzne Związku Radzieckiego straciły 118 maszyn - przekazał na Telegramie naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

10:29

Niektórzy rosyjscy mężczyźni zmobilizowani na wojnę z Ukrainą otrzymują wezwania do wojska z terminem w marcu 2023 roku. Pokazuje to, że wszelkie zapowiedzi Kremla o końcu branki są kłamstwem, a mobilizacja potrwa jeszcze długo - poinformował niezależny kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

09:47

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła podjętą przez Rosję próbę ustanowienia komisji do zbadania twierdzeń Moskwy, jakoby Ukraina i USA prowadzą "wojskowe działania biologiczne'', które naruszają konwencję zakazującą użycia broni biologicznej - poinformowała agencja Associated Press.

W głosowaniu nad rosyjską rezolucją Moskwę poparły jedynie Chiny. USA, Wielka Brytania i Francja zagłosowały przeciwko jej przyjęciu, a 10 pozostałych, niestałych członków Rady, wstrzymało się od głosu. Rezolucja nie została przyjęta, ponieważ nie uzyskała minimalnej liczby dziewięciu głosów "tak" wymaganej do przyjęcia.

09:43

Siedem statków z 290 tys. ton żywności wypłynęło dziś z ukraińskich portów do krajów Azji i Europy w ramach tzw. inicjatywy zbożowej - poinformował resort infrastruktury Ukrainy.



09:23

Papież Franciszek przed odlotem do Bahrajnu spotkał się z grupą uchodźców z Ukrainy przyjętych przez włoskie rodziny - podał Watykan.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom poinformowano, że w Domu Świętej Marty w Watykanie Franciszek przyjął trzy rodziny ukraińskich uchodźców z dziećmi.



08:11

"Rosyjscy żołnierze służący na Ukrainie są prawdopodobnie sfrustrowani tym, że są zmuszeni do pełnienia służby w starych bojowych wozach piechoty, które określają jako aluminiowe puszki. W połowie października, w obliczu ukraińskich ofensyw, straty rosyjskich pojazdów opancerzonych wzrosły do ponad 40 dziennie: mniej więcej tyle, ile wynoszą zasoby batalionu. W ostatnich tygodniach Rosja prawdopodobnie uciekła się do pozyskania co najmniej 100 dodatkowych czołgów i bojowych wozów piechoty z białoruskich zapasów" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:51

O zniszczeniu sztabu rosyjskich służb w okupowanym przez Rosjan Melitopolu informują o poranku ukraińskie media. W mieście nad ranem słychać było głośne wybuchy i strzały.

Mer miasta poinformował o ostrzale fabryki, w której sztab mieli rosyjscy żołnierze. Ukraińcy uderzyli w siły okupanta około piątej rano, eksplozje i strzały słychać było w południowej części miasta. Według informacji przekazanych przez Antona Heraszczenko z ukraińskiego MSW - zniszczone zostały trzy górne piętra budynku.

Noc była niespokojna także w obwodzie dniepropietrowskim. Jak przekazał jego gubernator Walentyn Rezniczenko - Rosjanie ostrzelali elektrownie i zakład wodociągowy w Krzywym Rogu. Zniszczenia są bardzo poważne.

07:45

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko. Ponadto na terenach wyzwolonych spod okupacji znaleziono ciała kolejnych czterech cywilów.

07:22

Rosyjskie wojsko wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wylicza też, że minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie trzy rakietowe i 24 lotnicze ataki oraz ponad 80 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

07:03

Rosja podczas wojny na Ukrainie znacznie wyczerpała swoje zapasy uzbrojenia i nie jest w stanie szybko ich uzupełnić i prawdopodobnie dlatego negocjowała dostawy z Iranem i Koreą Północną - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Eksperci zaznaczają, że środowy apel Władimira Putina o konkurencyjność rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego jest oderwany od rzeczywistości rosyjskiego łańcucha dostaw i problemów bazy zbrojeniowej. Jak podkreślają, wezwania Putina kontrastują z niedawnymi doniesieniami na temat zakupu przez Rosję uzbrojenia z Iranu i Korei Północnej.

07:02

Zaporoska elektrownia atomowa została odłączona od sieci energetycznej po rosyjskim ostrzale, jaki uszkodził linie wysokiego napięcia, pozostawiając w elektrowni tylko czynne generatory diesla - informuje o poranku Energoatom.

Elektrownia ma zapas paliwa na 15 dni działania generatorów.



05:52

W tej chwili we Lwowie jest woda i prąd. Transport elektryczny również pracuje. Niestety ostatnie ataki wyrządziły duże szkody i teraz rozumiemy, że następnym razem będą atakowane obiekty krytyczne infrastruktury, dlatego musimy mieć inne możliwości. Mamy generatory, które kupiliśmy kiedyś, ale teraz potrzebujemy ich o wiele więcej. Potrzebne nam też jest paliwo - przekazał w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy. Planujemy, że będzie nam potrzebne minimum 60 ton paliwa diesla dziennie - sprecyzował.

We Lwowie mamy około 6 tysięcy schronów, gdzie ludzie mogą się schować w razie ataków. W większości z nich będą wstawione specjalne piece. Ludzie muszą mieć też zapewnione ogrzewanie w razie ataków, które zniszczą infrastrukturę, bo jej naprawienie zajmie kilka dni - tłumaczył Sadowy w wywiadzie. Jak podał, na stałe we Lwowie jest obecnie ok. 150 tys. uchodźców. Większość z nich jest tu oficjalnie zarejestrowanych. Są tu osoby, które wszystko straciły i nie mają gdzie wrócić, np. z Mariupola, Melitopola, Zaporoża, jest wielka społeczność z Charkowa. Przyjmujemy ich jako rodaków, to teraz nowi mieszkańcy Lwowa - wyjaśnił.

05:50

Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjski myśliwiec wystrzelił dwa pociski rakietowe, które przeleciały nad korytarzem zbożowym. Każdy z tych ataków Rosjan zagraża eksportowi żywności - oświadczył prezydent Ukrainy.

Kilka godzin wcześniej Zełenski w rozmowie telefonicznej podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za aktywny udział w przywróceniu umowy zbożowej z Rosją i eksportu ukraińskich płodów rolnych przez Morze Czarne.