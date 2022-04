"Ogłoszenie przez Gazprom jednostronnego wstrzymania dostaw gazu do odbiorców w Europie jest kolejną próbą wykorzystania przez Rosję gazu jako instrumentu szantażu. Jest to nieuzasadnione i niedopuszczalne. I po raz kolejny pokazuje nierzetelność Rosji jako dostawcy gazu"- przekazała w specjalnym oświadczeniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Gazprom dziś rano przestał przesyłać gaz do Polski i Bułgarii. Wcześniej oba nasze kraje – podobnie jak inni członkowie Unii Europejskiej – zapowiedziały, że nie będą płacić za gaz w rublach.