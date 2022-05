Duńska firma energetyczna Orsted ostrzegła, że Gazprom Export może wstrzymać dostawy gazu do tego kraju. Koncern odmówił płacenia w rublach za ten surowiec.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraje Zachodu nałożyły na Rosję sankcje, wymierzone m.in. w sektor finansowy. W odpowiedzi prezydent Władimir Putin podpisał dekret, zgodnie z którym kraje uznawane za "nieprzyjazne" mają płacić za gaz rublami.

Reuters zauważa, że ten obowiązek ujawnił pęknięcia w jednomyślnej reakcji Unii Europejskiej na konflikt na Ukrainie. "Niektóre kraje odmawiają płacenia w rublach, a inne znajdują sposoby na dostosowanie się do tego" - pisze agencja.

"Nie zapłacimy za gaz w rublach"

"Gazprom Export nadal domaga się, aby Orsted płacił za dostawy gazu w rublach" - przekazał duński koncert w oświadczeniu. "Nie mamy do tego prawnego obowiązku w ramach kontraktu i wielokrotnie informowaliśmy Gazprom Export, że tego nie zrobimy" - dodano.

"Istnieje ryzyko, że Gazprom Export przestanie dostarczać gaz do Orsted. W naszej ocenie będzie to naruszenie umowy" - poinformował koncern.

Reuters zauważa, że nie ma bezpośredniego gazociągu z Rosji do Danii, co oznacza, że ​Moskwa nie będzie mogła bezpośrednio wstrzymać dostaw do tego kraju.

Duńska Agencja Energetyczna stwierdziła natomiast, że ​​wstrzymanie przez Rosję sprzedaży gazu firmie Orsted nie miałoby natychmiastowych konsekwencji dla Danii. Dodała również, że ma plan awaryjny na wypadek niedoboru gazu.

Koncert Orsted przekazał, że spodziewa się możliwości zakupu gazu na rynku europejskim.

"Przygotowywaliśmy się na ten scenariusz, aby zminimalizować ryzyko dla klientów Orsted, którymi są przede wszystkim duże firmy w Danii i Szwecji" - podała firma.

Nie wiadomo, czy dostawy zostaną odcięte po terminie płatności, który upływa 31 maja.

Gazprom nie odpowiedział od razu na prośbę Reutersa o komentarz w tej sprawie.