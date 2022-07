Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Łotwy – przekazała spółka na swoim Telegramie. Prawdopodobnie jest to związane z żądaniem Rosjan, by europejskie państwa płaciły za ten surowiec w rublach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Gazprom wstrzymał dostawy gazu na Łotwę z powodu naruszenia warunków kontraktu" - poinformowała rosyjska spółka energetyczna na swoim Telegramie. To kolejne państwo, które nie zgodziło się na płatność za ten surowiec w rublach, czego żądała Rosja. Wcześniej gaz został odcięty Polsce, Bułgarii, Finlandii, Holandii i Danii. Sobotnie oświadczenie Gazpromu ma miejsce dzień po tym, jak łotewska spółka energetyczna Latvijas Gaze przekazała, że nie płaci za gaz w rublach, a w euro. Dodatkowo jej rzecznik stwierdził, że firma nie kupuje surowca od Gazpromu, ale z Rosji. Nie chciał wskazać konkretnej spółki powołując się na poufność umowy. Komisja Europejska w kwietniu ostrzegała, że płatność za gaz w rosyjskiej walucie może naruszać sankcje nałożone przez UE, ale później przygotowała instrukcję dla krajów członkowskich, która wskazywała, w jaki sposób omijać te sankcje. Zobacz również: To koniec GO Sport Polska. Sąd zdecydował o upadłości

Premier: Jest za wcześnie, żeby mówić o szczycie inflacji

Rekordowe zyski koncernów naftowych. W tle kryzys energetyczny

Niebezpieczny przeładunek ropy na środku oceanu. Rosja handluje z Chinami