Ponad 2,2 tys. dyplomatów oraz pozostałych cywili ewakuowano do tej pory lotami wojskowymi ze stolicy Afganistanu, Kabulu - powiedział w środę Reuterowi pracownik sił bezpieczeństwa zachodniego kraju.

Pasażerowie ewakuowani z Afganistanu po wylądowaniu we Francji / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Siły USA musiały w poniedziałek wstrzymać wszystkie ewakuacje po tym, jak lotnisko w Kabulu zostało zatłoczone przez tysiące osób chcących opuścić zajętą w niedzielę przez talibów stolicę Afganistanu. Pas startowy i płyta lotniskowa są już wolne od tłumów, a we wtorek rano loty wznowiono. Według źródła Reutera, wciąż jednak nie wiadomo, kiedy wznowione zostaną loty cywilne.

Źródło związane z Białym Domem powiedziało agencji AP, że we wtorek w 13 kursach lotów wojskowych ewakuowano z Afganistanu ok. 1,1 tys. Amerykanów.



Władze Australii poinformowały w środę, że od niedzieli, kiedy Kabul został zajęty przez talibów, ewakuowali pierwsze 26 osób, w większości obywateli australijskich i afgańskich. Wśród ewakuowanych był również zagraniczny urzędnik pracujący dla międzynarodowej agencji - powiedział premier Scott Morrison.



Samolot transportowy C-130 Hercules, na pokładzie którego lecieli, już wylądował w australijskiej bazie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. AP podaje, że Australia planuje ewakuować z Afganistanu swoich 130 obywateli wraz z rodzinami oraz niesprecyzowaną liczbę Afgańczyków, którzy współpracowali z ich żołnierzami m.in. jako tłumacze.



Media informują z kolei, że władze australijskie zamierzają ewakuować 600 osób, a sam Morrison nie podał konkretnych liczb. "Naszym celem jest ewakuacja tak szybko i bezpiecznie jak się da jak największej liczby osób" - zaznaczył.



We wtorek wieczorem kanadyjskie siły lotnicze (CAF) przekazały, że wznowią loty wojskowe do Afganistanu, by ewakuować pracujących dla Kanady cywili afgańskich. "Loty CAF wspomogą prowadzone obecnie operacje i ewakuują tylu Afgańczyków, zagrożonych z powodu ich bliskiej i długotrwałej współpracy z Kanadą, ile się da" - przekazała rzeczniczka CAF w oświadczeniu dla Reutera.



Ewakuacja prowadzona przez Polskę

Wojskowy samolot, którym dzisiaj z Afganistanu ewakuowani mają być Polacy wciąż czeka na start z lotniska w Kabulu.

Informacje ze stolicy Afganistanu zmieniają się bardzo dynamicznie. Samolot do Polski według pierwszych planów miał wystartować wieczorem. Potem ta godzina zmieniła się na 4:30 nad ranem czasu polskiego.

Na pokład wciąż wchodzą kolejni pasażerowie. Na razie nie dostała się tam nawet połowa grupy, która ma lecieć do Polski.

Na pokładzie samolotu będą przede wszystkim współpracownicy strony polskiej w Afganistanie. Poza nimi prawdopodobnie kilku Polaków.