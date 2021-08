​Wznowiono ruch na lotnisku w Kabulu, który zawieszono w poniedziałek z powodu panującego tam chaosu. Wystartowały już samoloty wojskowe z ewakuowanymi dyplomatami oraz cywilami. W poniedziałek wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu było "dalekie od perfekcji", ale pozostaje przy swojej decyzji. Główną winą za błyskawiczną zapaść afgańskich władz i armii wobec ofensywy talibów obarczył afgańskie elity, z byłym prezydentem Aszrafem Ghanim na czele.

Talibowie w Kabulu / STRINGER / PAP/EPA

- W niedzielę talibowie zajęli stolicę Afganistanu, Kabul. Tym samym ugrupowanie kontroluje niemal cały kraj.

- Z kraju uciekł dotychczasowy prezydent Aszraf Ghani.

- W poniedziałek tysiące Afgańczyków przyjechały na lotnisko w Kabulu, chcąc uciec z kraju. Ludzie wpychali się do maszyn, w związku z czym zawieszono loty.

- Kilka osób na lotnisku zginęło od strzałów, a inne uczepiły się odlatujących samolotów i spadły z dużych wysokości.

- Joe Biden w poniedziałek wieczorem bronił decyzji o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu.

06:30 Ludzkie szczątki na kołach samolotu

Ludzkie szczątki odnaleziono na kołach amerykańskiego samolotu, który w poniedziałek odleciał z Kabulu - poinformował "Washington Post". Tego dnia obecni na lotnisku Afgańczycy łapali się odlatujących samolotów. Kilka osób w ten sposób spadło z dużych wysokości i zginęło.

06:22 Afgańczycy chcą zatrzymania Ghaniego

Na afgańskim Twitterze dominuje tag #InterpolArrestGhani wzywający Interpol do zatrzymania dotychczasowego prezydenta Aszrafa Ghaniego. Internauci krytykują go za ucieczkę z kraju i oddanie władzy talibom.

Ghani uciekł przez Tadżykistan do innego kraju. Według różnych doniesień przebywa albo w Omanie, albo w Uzbekistanie.

06:20 Wznowione loty ewakuacyjne z Kabulu

We wtorek rano zaczęły startować z lotniska w Kabulu samoloty wojskowe z ewakuowanymi z Afganistanu dyplomatami i cywilami - poinformowała agencja Reutera, powołując się na zachodnie źródło bezpieczeństwa na kabulskim lotnisku.

06:00 640 afgańskich cywilów w amerykańskim samolocie

Samolot transportowy armii USA zabrał na pokład i ewakuował z Kabulu - podczas jednego lotu - aż 640 afgańskich cywilów - poinformował w poniedziałek serwis "Defense One".

Serwis opublikował zdjęcie wypełnionego Afgańczykami pokładu samolotu transportowego typu C-17.

Według "Defense One" setki Afgańczyków dostały się w niedzielę wieczorem do samolotu na lotnisku w Kabulu, przez opuszczoną do połowy rampę maszyny. Załoga nie zdecydowała się na usunięcie tych ludzi z pokładu i wystartowała. Źródła bezpieczeństwa w Katarze, gdzie wylądowała amerykańska maszyna, potwierdziły, że wysiadło z niego aż 640 cywilów.

05:30 Bundeswehra ewakuuje współpracowników

Samolot transportowy Bundeswehry, który miał zabrać Niemców i ich lokalnych pomocników z Afganistanu, wystartował z lotniska w Kabulu - poinformowała w poniedziałek późnym wieczorem agencja dpa, powołując się na źródła wojskowe.

Maszyna typu A400M odleciała w kierunku stolicy Uzbekistanu, Taszkentu, ale na razie nie wiadomo, czy na jej pokładzie znajdują się osoby, które miały zostać ewakuowane.

Wcześniej w poniedziałek na lotnisku w Kabulu nie udało się, ze względu na panujący na nim chaos, wylądować drugiej maszynie Bundeswehry, która ostatecznie została przekierowana do Uzbekistanu w celu zatankowania paliwa.