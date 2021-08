Ponad 18 tysięcy osób zostało ewakuowanych z lotniska w Kabulu od czasu, gdy talibowie przejęli kontrolę nad stolicą Afganistanu – przekazał agencji Reutera przedstawiciel NATO. Według szacunków Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFD) ok. 14 milionom ludzi zagraża tam klęska głodu.

Zdjęcie udostępnione przez Centralne Dowództwo Spraw Publicznych USA pokazuje cywilów przygotowujących się do wejścia na pokład samolotu podczas ewakuacji na międzynarodowym lotnisku Hamida Karzaja, Kabul / Staff Sgt. Victor Mancilla/ US Central Command Public Affairs HO / PAP/EPA

Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego relacjonuje, że cywile wciąż tłoczą się przy wszystkich wejściach na lotnisko, próbując dostać się na pokłady samolotów, które prowadzą ewakuację.

Talibowie przejęli kontrolę nad stolicą Afganistanu w niedzielę. Kontrolują także drogi dojazdowe do lotniska, które zajęte jest przez wojska amerykańskie.

Tysiące Afgańczyków próbują uciec przed talibami z kraju, co wywołało apele o otwarcie granic. Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podkreśliła, że "bez znaczącej deeskalacji przemocy, Afganistan stanie się miejscem największej w historii liczby udokumentowanych ofiar cywilnych w ciągu jednego roku, licząc od początku historii ONZ".



"Wyścig o jedzenie już się rozpoczął"

Cytat Kraj zmaga się z poważną suszą, drugą w ciągu trzech ostatnich lat, a także ze społecznymi i gospodarczymi skutkami Covid-19. Przejęcie władzy przez talibów zmieniło sytuację w Afganistanie z tragicznej do katastrofalnej. powiedziała Ellen McGroarty, szefowa WFP, cytowana przez Axios.

Susza spowodowała, że plony były o 40 proc. niższe, co miało z kolei ‘niszczący wpływ’ na hodowane zwierzęta". Dodatkowo, dojście talibów do władzy spowodowało setki tysięcy przesiedleń. Naprawdę, wyścig o jedzenie już się rozpoczął - powiedziała McGroarty podczas briefingu dla korespondentów ONZ z Kabulu w tym tygodniu.



Aktywnie kontaktujemy się z nowymi władzami, aby móc bez przeszkód prowadzić pomoc humanitarną - dodała McGroarty. Zaapelowała do darczyńców o 200 mln USD, potrzebnych do dostarczenia żywności do Afganistanu przed zimą.



WFP udało się dotrzeć z pomocą do 4 mln osób jeszcze w maju. Planowane jest rozszerzenie działalność do 9 mln "w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale jest wiele, wiele wyzwań" - dodała McGroarty.