O godzinie 6:44 z Wrocławia wyruszył Przebojowy Pociąg RMF FM. Po raz drugi zabieramy naszych słuchaczy w niezwykłą podróż przez Polskę! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. Sprawdźcie nasz rozkład jazdy.

Z Wrocławia w kierunku Gdańska, m.in. przez Kraków, rusza dziś Przebojowy Pociąg RMF FM / RMF FM

06:44

Przebojowy Pociąg RMF FM wyruszył z Wrocławia. Przygodę czas zacząć!

06:30

Jak informował w Faktach RMF FM o 6:30 reporter RMF FM Paweł Pyclik żółto-niebieska lokomotywa ciągnąca za sobą wagony stoi na peronie szóstym na wrocławskim Dworcu Głównym. Pasażerowie, którzy wsiadają tu do naszego składu, liczą na dobrą zabawę, najlepszą muzykę, no i oczywiście niezapomniane wrażenia.

Zatańczyć w wagonie, co nie zdarza się na co dzień, to na pewno czysta okazja - mówi jeden z naszych słuchaczy.

Do odjazdu zostały minuty. We Wrocławiu czekamy na pierwszy gwizdek konduktora, którym tutaj będzie Danzel.

Kolejna szalona podróż po Polsce

Przebojowy Pociąg RMF FM znów rusza w Polskę! Po ubiegłorocznych wakacjach wiemy, że w letnim rozkładzie nie mogło go zabraknąć. Razem jedziemy w kolejną szaloną podróż po Polsce. Zobaczcie, jak było rok temu!

Przebojowy pociąg RMF FM jest wyjątkowy - im dłużej się nim jedzie, tym więcej okazji, by skorzystać z atrakcji. Dziś to będzie aż 12 godzin podróży.

Pociąg jedzie z Wrocławia do Trójmiasta, a po drodze zatrzymuje się między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.

Na kolejnych stacjach do naszego Przebojowego Pociągu będą dołączać kolejne gwiazdy, przygotowany jest specjalny imprezowy wagon.

Przebojowy Pociąg RMF FM / RMF FM

Konduktorem tej pociągowej imprezy jest Tomasz Olbratowski, w towarzystwie Pauliny Sawickiej. Oczywiście, nie może zabraknąć też wyjątkowych gości, którzy sprawią, że to będzie niezapomniana podróż! W Przebojowym Pociągu RMF FM pojadą:

Mesajah

Wiktor Dyduła

Lanberry

Danzel

ENEJ

Margaret

Michał Szpak

Blue Cafe

Artur Siódmiak