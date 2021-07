Przebojowy Pociąg RMF FM wyruszył z Rzeszowa. Cel - Gdynia. Razem z nami podróżują największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Cleo, Bednarek, C-BooL, Gromee, Feel, Adam Asanov z zespołu Piersi i Antek Smykiewicz. Do pociągu wsiadł także Krzysztof Golonka, czyli mistrz freestyle football.

To będzie niezapomniana impreza. Pociąg wyruszył z Rzeszowa. Do Gdyni dotrze o 18:47. Zatrzymuje się m.in. w Tarnowie, Krakowie, Warszawie, Ciechanowie i Malborku, gdzie dosiadają się kolejne gwiazdy, które towarzyszą słuchaczom w drodze nad morze.

Na tych, którzy udają się z nami w tę wyjątkową podróż, czekają niesamowite atrakcje: największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, mini koncerty, specjalne smakołyki i oczywiście najlepsza muzyka. Na całej trasie na każdym kroku są imprezowe emocje, jakich jeszcze Polska nie widziała.

W podróż Przebojowym Pociągiem RMF FM udają się tylko osoby, które wcześniej wygrały bilety. Całą trasę na bieżąco relacjonujemy na antenie RMF FM i na stronie RMF24.pl oraz na profilach społecznościowych naszej stacji. Przebojowy Pociąg zatrzymuje się także po drodze na dworcach - wtedy można wziąć udział w najlepszej imprezie w Polsce!

Na całej trasie imprezowego pociągu, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, każdy pasażer musi nosić maseczkę.

Akcja jest organizowana przy współpracy ze spółką PKP Intercity, która zapewnia specjalną żółtą lokomotywę i najnowsze, komfortowe wagony z taboru przewoźnika.

KRAKÓW

Jesteśmy w Krakowie, gdzie do naszego pociągu wsiadają następne gwiazdy - Bednarek, Piotr Kupicha, a także C-BooL i teraz to on będzie rozkręcał najlepszą imprezę w Polsce!



TARNÓW - KRAKÓW

Krzysztof Golonka w naszym imprezowym pociągu bije teraz rekord Guinnessa w podbijaniu piłki.

Imprezę rozkręca natomiast Gromee.

Mój wzrok przyciąga niesamowity wystrój pociągu, światła. Jestem cały mokry, bo sam się świetnie bawię! - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

A peron 5 krakowskiego dworca już z niecierpliwością wypatruje naszego pociągu. W tej grupie są także całe rodziny, m.in. Agata i Janusz z dziećmi. Liczymy na niezapomniane wspomnienia, emocje i uśmiechy - mówili w rozmowie z Marcinem Buczkiem.



TARNÓW

W Tarnowie wsiadły do nas kolejne gwiazdy - Cleo i Krzysztof Golonka, który jeszcze dziś w drodzę będzie bił rekord Guinnessa w kapkowaniu!

Do przedziałów dosiedli się także następni słuchacze. A jakie są ich pierwsze wrażenia?

Atmosfera jest świetna, jest wesoło. Wszyscy są bardzo zadowoleni, zachwyceni. Aż mi mowę odjęło - podkreślała jedna z pasażerek. Czekamy na spotkanie z Bednarkiem, Cleo i C-BooLem - dodawała inna.

Ale zanim impreza rozkręci się na całego, słuchaczom serwujemy pyszną kawę.

Zgodnie z zapowiedziami, podczas podróży nie zabrakło felietonu Tomasza Olbratowskiego.

RZESZÓW

Wyruszyliśmy z Rzeszowa. Na początek zagrała Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek z Rzeszowa, a zatańczył zespół Mażoretki "Incanto" z Rzeszowa.

Początek trasy ogłosił nie kto inny, tylko jedyny i wyjątkowy Tomasz Olbratowski, który wcielił się w rolę konduktora i start zasygnalizował gwizdkiem. Do pociągu wsiadł też Gromee.

Na peronie pierwszym rzeszowskiego dworca pojawiło się kilkadziesiąt osób. Słuchacze RMF FM robili sobie zdjęcia na tle żółtej lokomotywy. Bardzo nam się ona podoba. Wyróżnia się - mówiła jedna z osób, która wsiadła do naszego Przebojowego Pociągu RMF FM.