W Brukseli trwa unijny szczyt, w czasie którego przywódcy państw członkowskich UE m.in. omawiają kwestię nowego budżetu Unii i mechanizmu "pieniądze za praworządność", któremu sprzeciwiały się - grożąc zawetowaniem budżetu - Polska i Węgry. Wieczorem szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. W czasie dwudniowych brukselskich obrad przywódcy mają rozmawiać również m.in. o sytuacji epidemicznej w Unii, zmianach klimatycznych i zwiększeniu celu redukcji emisji dwutlenku węgla, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Turcją.

Unijni przywódcy na sali obrad w pierwszym dniu szczytu UE w Brukseli / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

22:28 Szczerski: Porozumienie otwiera drogę do bardzo ambitnego budżetu

Konkluzje szczytu UE przywracają prymat prawa traktatowego w funkcjonowaniu UE; to było zasadniczym celem Polski wobec próby arbitralnego działania na podstawie niejasnych norm prawa wtórnego, tego oczekiwał prezydent Andrzej Duda - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.



Konkluzje zawierają też zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości będzie "obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich".



Szczerski zaznaczył, że porozumienie otwiera drogę do "bardzo ambitnego budżetu, na którym zależało Polsce". W tym sensie wszyscy ci, którzy mówili, że Polska jest niezdolna do porozumienia albo że jesteśmy gotowi poświęcić budżet europejski dla politycznych celów, oczywiście się mylili - mówił prezydencki minister.





22:08 Politycy Solidarnej Polski analizują tekst unijnej deklaracji i zapisy rozporządzenia

Politycy Solidarnej na razie nie komentują wydarzeń w Brukseli. Gdyby Ziobro miał odrobinę honoru, to podałby się do dymisji a jego politycy opuściliby obóz Zjednoczonej Prawicy - skomentował szef PO Borys Budka w RMF FM.



22:05 Cezary Tomczyk, KO: Nie powinno się wytaczać bitew, które z góry są przegrane

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Cezary Tomczyk dla RMF FM o unijnym kompromisie: Stare powiedzenie mówi, że nie powinno się wytaczać bitew, które z góry są przegrane. Taką bitwę wytoczył polski rząd i przegrał. Był to krótki zryw, dużo się działo, ale głównie w Polsce, bo to chyba pierwszy polski rząd od 30 lat, który nie prowadzi polityki zagranicznej.

21:13 Trwa konferencja premierów Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana

Premier Polski Mateusz Morawiecki: Negocjacje budżetowe przyniosły nam bardzo dobry rezultat, bardzo dobry budżet; to środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu. W wynegocjowanych konkluzjach jest bardzo wyraźne zdanie, że nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tzw. praworządnością nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego.



Osiągnęliśmy nasze cele, ale przed nami szerszy horyzont, chodzi o jedność Unii Europejskiej - powiedział premier Węgier Viktor Orban. Zawsze jestem szczęśliwy, gdy mogę walczyć po stronie Polaków, dlatego bardzo się cieszę - i to jest świetne uczucie - kiedy osiągamy to, co dzisiaj udało nam się osiągnąć - dodał Orban.

20:56 Przerwa w obradach. Potem rozmowa o klimacie i Turcji

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zarządził na szczycie UE w Brukseli 30 minut przerwy. Następnie dyskusja zostanie wznowiona na kolacji. Poinformował Barend Leyts, rzecznik szefa Rady Europejskiej. Przywódcy mają rozmawiać jeszcze m.in. o celach klimatycznych oraz o Turcji.



20:46 Budka: Premier okazał się podwójnym miękiszonem

To dobra wiadomość dla wszystkich Europejczyków; Unia Europejska będzie wyposażona nie tylko w nową perspektywę finansową, ale również w fundusz odbudowy, tak bardzo potrzebny w czasach kryzysu covidowego - ocenił lider PO Borys Budka.

Szef Platformy skrytykował jednocześnie politykę rządu Mateusza Morawieckiego oraz postawę liderów Zjednoczonej Prawicy przy okazji negocjacji budżetowych. Premier Mateusz Morawiecki okazał się podwójnym miękiszonem - uznał Budka. Przegranym - w jego odczuciu - jest także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.







20:18 Polski Premier: To podwójne zwyciestwo

Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej, nie ustąpiliśmy z żadnego zapisu, uzgodnionego z Węgrami i prezydencją niemiecką - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Porozumienie, które wynegocjowaliśmy, to podwójne zwycięstwo; po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł; po drugie - te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami - oświadczył premier.

Szef polskiego rządu podziękował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi "za wspólną pracę na rzecz najlepszego budżetu dla Polski i walkę o utrzymanie uzgodnionych warunków".



20:15 Były premier Słowacji: Polska i Węgry odniosły sukces

Polska i Węgry odniosły sukces w konflikcie z Unią Europejską o praworządność mimo zdrady ze strony słowackiego rządu - powiedział na konferencji prasowej były premier Słowacji Robert Fico.

Słowacja zamiast opowiedzieć się po stronie czwórki [Grupy Wyszehradzkiej], jak prezydent Czech [Milos Zeman], który wyraźnie stanął po stronie Polski i Węgier, zignorowała te kraje - zaznaczył były premier Słowacji.

19:55 Kompromis, czyli w wytyczne w sprawie tego jak stosować ten mechanizm, to jedynie zobowiązanie polityczne



Unijni liderzy zgodzili się na kompromisowy dokument, bo rozporządzenie praworządnościowe pozostało bez zmian i to ono jest obowiązującym prawem. Kompromis czyli w wytyczne w sprawie tego jak stosować ten mechanizm, które uspokoiły Polskę i Węgry - to jedynie zobowiązanie polityczne.



Kompromis oznacza, że od stycznia obowiązuje nowy unijny budżet a do pół roku powinien zacząć działać Fundusz Odbudowy gospodarek w związku z pandemią. Polska dostanie w ciągu 7 lat ponad 172 mld euro. Studenci wyjadą na zagraniczne uczelnie w ramach programu Erasmus Plus a rolnicy otrzymają na czas dopłaty, a polskie firmy mogą liczyć na wsparcie z koronafuduszu. Największym uzyskiem polskich i węgierskich władz jest zobowiązanie KE, że nie odbierze żadnych pieniędzy w ramach tego instrumentu co najmniej przez dwa najbliższe lata, czyli do czasu aż Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się na temat zgodności mechanizmu warunkowości z unijnym prawem.





19:45 Unia przedłuża sankcje wobec Rosji

Przywódcy na szczycie UE w Brukseli zdecydowali o przedłużeniu sankcji wobec Rosji - poinformował na Twitterze Barend Leyts, rzecznik szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Dotyczą one m.in. sektora finansowego, energetycznego i obronnego.



UE uzależnia zniesienie sankcji wobec Rosji od pełnej realizacji porozumień mińskich w sprawie konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Choć termin wypełnienia zawartych w nich postanowień upłynął 31 grudnia 2015 roku, to porozumienia te wciąż nie zostały w pełni wprowadzone w życie.

19:40 Gowin: możliwe są i suwerenność Polski, i wspólna Europa

Możliwe są i suwerenność Polski, i wspólna Europa; i gwarancje naszych niezawisłych praw, i setki miliardów należnych nam funduszy europejskich - tak wicepremier Jarosław Gowin skomentował informację o porozumieniu przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy.





19:30 Szefowa Komisji Europejskiej: 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego

Szefowa Komisji Europejskiej napisała na Twitterze, że dzięki porozumieniu ws. budżetu UE na szczycie w Brukseli 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.







Europa idzie do przodu! Porozumienie Rady Europejskiej w sprawie następnego budżetu UE i funduszu odbudowy. 1,8 biliona euro na wsparcie naszego ożywienia i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej UE - napisała szefowa KE Ursula von der Leyen na Twitterze.





19:16 Szef Rady Europejskiej: Mamy porozumienie ws. budżetu UE i pakietu naprawczego

Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy.



Mamy porozumienie ws. budżetu UE i pakietu naprawczego. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Nasz przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację - napisał na Twitterze szef RE Charles Michel.





18:50 Muller: Trzeba oddzielić odbieranie środków za korupcję od ogólnie rozumianej praworządnosci

Chcemy, żeby Rada Europejska zobowiązała Komisję Europejską do przedstawienia jasnych gwarancji stosowania rozporządzenia o warunkowości; jeśli KE nie wdroży proponowanych konkluzji nie będziemy mogli wdrożyć kwestii dot. zasobów własnych, co wstrzyma fundusz odbudowy - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller..



Konkluzje mają jasno oddzielić kwestie związane z budżetem, w tym możliwość odbierania środków finansowych za korupcję, nierzetelne wydatkowanie tych środków od innych, arbitralnych, nieostrych kryteriów, które próbowano zastosować, czyli od kwestii ogólnie rozumianej praworządności - podkreślił.



Rzecznik rządu zaznaczył, że obecna propozycja zakłada również, że Komisja Europejska przyjmie gwarancje dotyczące realizacji konkluzji szczytu.







18:07 DYSKUSJA o MECHANIZMIE "PIENIĄDZE za PRAWORZĄDNOŚĆ" OPÓŹNIANA

W Brukseli trwa "krótka" przerwa w obradach: przywódcy po raz kolejny zmienili bowiem harmonogram prac.

Pierwotnie pierwszym punktem dyskusji miało być najbardziej interesujące Polskę uzależnienie wypłat unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności.

Unijni przywódcy rozpoczęli jednak obrady od tematu walki z pandemią koronawirusa, a później zajęli się walką z ociepleniem klimatu.

Dlaczego dyskusja o budżecie i mechanizmie praworządnościowym jest opóźniana?

Nieoficjalnie - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - mówi się, że prawnicy Rady Europejskiej sprawdzają wciąż kompromisowe porozumienie, na jakie zgodziły się - w zamian za odstąpienie od weta - Polska i Węgry.

Większość krajów Unii nie ma zastrzeżeń do deklaracji, która ma wyjaśniać stosowanie mechanizmu "pieniądze za praworządność", bowiem samo rozporządzenie o warunkowości pozostaje bez zmian: a to ono jest prawnie wiążące.

Nieco wątpliwości prawnych ma jednak Holandia - i właśnie one są teraz wyjaśniane.

Weryfikowany jest zapis zobowiązujący Komisję Europejską, by wstrzymała się z procedurami odbierania funduszy do czasu, aż w sprawie zgodności całego mechanizmu z unijnym prawem wypowie się Trybunał Sprawiedliwości UE.

Klauzula ta - przesuwająca stosowanie mechanizmu praworządnościowego o co najmniej 2 lata - to największy uzysk Polski i Węgier.

16:13 HOLENDRZY ZAPEWNIAJĄ: NIE BLOKUJEMY KOMPROMISOWEJ DEKLARACJI

"Moje stanowisko jest neutralne" - tak o kompromisowej deklaracji przywódców Unii Europejskiej ws. mechanizmu "pieniądze za praworządność" mówi premier Holandii Mark Rutte.

Równocześnie - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - holenderscy dyplomaci zaprzeczają, jakoby Rutte blokował kompromisową deklarację, i retorycznie pytają, jak mógłby to robić, skoro unijni przywódcy nie rozpoczęli jeszcze rozmów nt. powiązania budżetu z praworządnością.

Na razie dyskusja na szczycie dotyczy walki z pandemią i tego, jak zorganizować masowe szczepienia przeciwko Covid-19.

14:53 KATARZYNA SZYMAŃSKA-BORGINON z BRUKSELI:

14:08 RUSZYŁ UNIJNY SZCZYT

W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, na którym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Liderzy państw UE mają nadzieję, że jeszcze dzisiaj krajom Wspólnoty uda się zbudować porozumienie ws. wieloletnich ram finansowych, a punktem wyjścia dyskusji ma być propozycja kompromisu, wypracowana w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli.

13:45 Angela Merkel: Ciężko pracowaliśmy nad kompromisem z Polską i Węgrami

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w Brukseli, że jej rząd ciężko pracował nad budową kompromisu z Polską i Węgrami, by jednocześnie podtrzymać mechanizm praworządności. Jak dodała, w czwartek okaże się, czy przywódcy osiągną konsensus.



Niemcy ciężko pracowały, by zniwelować różnice i znaleźć rozwiązania dla obaw Polski i Węgier, jednocześnie podtrzymując mechanizm praworządności zgodnie z tym, co ustaliliśmy z Parlamentem Europejskim - oświadczyła niemiecka kanclerz tuż przed rozpoczęciem czwartkowego szczytu Rady Europejskiej.



Zapowiedziała jednak, że dopiero dziś okaże się, czy wszyscy liderzy państw członkowskich zaakceptują proponowany kompromis mający przełamać impas ws. unijnego budżetu i funduszu odbudowy.



12:12 Co chce osiągnąć Polska?

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że chce, aby unijny budżet został uruchomiony jak najszybciej, zastrzegł jednak, że Polska nie odejdzie od obrony swoich interesów poprzez maksymalną pewność, co do określenia w konkluzjach wytycznych dla Komisji Europejskiej.



Podkreślił, że to Rada Europejska wytycza wszystkie kierunki europejskiego działania.



Z naszej perspektywy chcemy, aby to było absolutnie ważne, aby te wytyczne, które być może będą przyjęte na Radzie Europejskiej, nie będą przez Komisję Europejską wkomponowane w ich wytyczne, ich mechanizm stosowania prawa, to my nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetowej, nie będziemy w stanie pójść dalej z naszym procesem - powiedział szef polskiego rządu.



Podkreślił, że przedstawione przez niego stanowisko jest jednoznacznym oczekiwaniem Polski. Musimy uzyskać takie konkluzje, jakie zostały przez nas wydyskutowane - zaznaczył.



12:00 Premier Węgier: Jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągniecia dobrego porozumienia ws. budżetu UE

UE jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągnięcia dobrego porozumienia ws. budżetu UE - poinformował wchodząc do budynku Rady Europejskiej w Brukseli premier Węgier Viktor Orban.



Jesteśmy jeden cal od osiągnięcia konsensusu - zaznaczył. Dziś walczymy o jedności naszego wspólnego kontynentu - powiedział.



Dodał, że jest to "walka o zdrowy rozsądek". Jest oczywiste, że w sytuacji, kiedy nasze narody i tyle ludzi jest w potrzebie z powodu pandemii i jej konsekwencji gospodarczych, musimy zachowywać się rozsądnie - zaznaczył Orban.



11:50 Unijny szczyt w Brukseli: Holandia stawia warunki ws. ważnego dla Polski i Węgier kompromisu

Od kiedy działać będzie unijny mechanizm "pieniądze za praworządność"? To dla Polski najważniejsze pytanie, przed ruszającym dziś szczytem w Brukseli. Tymczasem - jak informuje nasza korespondentka - Holandia stawia trzy warunki dla przyjęcia ważnego dla polskiego rządu - kompromisu.