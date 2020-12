W Brukseli trwa unijny szczyt, w czasie którego przywódcy państw członkowskich UE m.in. spróbują znaleźć kompromis ws. nowego budżetu Unii i mechanizmu "pieniądze za praworządność", któremu sprzeciwiały się - grożąc zawetowaniem budżetu - Polska i Węgry. Dzień przed szczytem korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon ujawniła, że udało się wypracować wstępny kompromis. W czasie dwudniowych brukselskich obrad przywódcy mają rozmawiać również m.in. o sytuacji epidemicznej w Unii, zmianach klimatycznych i zwiększeniu celu redukcji emisji, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Turcją.

Unijni przywódcy na sali obrad w pierwszym dniu szczytu UE w Brukseli / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

18:07 DYSKUSJA o MECHANIZMIE "PIENIĄDZE za PRAWORZĄDNOŚĆ" OPÓŹNIANA

W Brukseli trwa "krótka" przerwa w obradach: przywódcy po raz kolejny zmienili bowiem harmonogram prac.

Pierwotnie pierwszym punktem dyskusji miało być najbardziej interesujące Polskę uzależnienie wypłat unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności.

Unijni przywódcy rozpoczęli jednak obrady od tematu walki z pandemią koronawirusa, a później zajęli się walką z ociepleniem klimatu.

Dlaczego dyskusja o budżecie i mechanizmie praworządnościowym jest opóźniana?

Nieoficjalnie - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - mówi się, że prawnicy Rady Europejskiej sprawdzają wciąż kompromisowe porozumienie, na jakie zgodziły się - w zamian za odstąpienie od weta - Polska i Węgry.

Większość krajów Unii nie ma zastrzeżeń do deklaracji, która ma wyjaśniać stosowanie mechanizmu "pieniądze za praworządność", bowiem samo rozporządzenie o warunkowości pozostaje bez zmian: a to ono jest prawnie wiążące.

Nieco wątpliwości prawnych ma jednak Holandia - i właśnie one są teraz wyjaśniane.

Weryfikowany jest zapis zobowiązujący Komisję Europejską, by wstrzymała się z procedurami odbierania funduszy do czasu, aż w sprawie zgodności całego mechanizmu z unijnym prawem wypowie się Trybunał Sprawiedliwości UE.

Klauzula ta - przesuwająca stosowanie mechanizmu praworządnościowego o co najmniej 2 lata - to największy uzysk Polski i Węgier.

16:13 HOLENDRZY ZAPEWNIAJĄ: NIE BLOKUJEMY KOMPROMISOWEJ DEKLARACJI

"Moje stanowisko jest neutralne" - tak o kompromisowej deklaracji przywódców Unii Europejskiej ws. mechanizmu "pieniądze za praworządność" mówi premier Holandii Mark Rutte.

Równocześnie - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - holenderscy dyplomaci zaprzeczają, jakoby Rutte blokował kompromisową deklarację, i retorycznie pytają, jak mógłby to robić, skoro unijni przywódcy nie rozpoczęli jeszcze rozmów nt. powiązania budżetu z praworządnością.

Na razie dyskusja na szczycie dotyczy walki z pandemią i tego, jak zorganizować masowe szczepienia przeciwko Covid-19.

14:53 KATARZYNA SZYMAŃSKA-BORGINON z BRUKSELI:

14:08 RUSZYŁ UNIJNY SZCZYT

W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, na którym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Liderzy państw UE mają nadzieję, że jeszcze dzisiaj krajom Wspólnoty uda się zbudować porozumienie ws. wieloletnich ram finansowych, a punktem wyjścia dyskusji ma być propozycja kompromisu, wypracowana w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli.

13:45 Angela Merkel: Ciężko pracowaliśmy nad kompromisem z Polską i Węgrami

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w Brukseli, że jej rząd ciężko pracował nad budową kompromisu z Polską i Węgrami, by jednocześnie podtrzymać mechanizm praworządności. Jak dodała, w czwartek okaże się, czy przywódcy osiągną konsensus.



Niemcy ciężko pracowały, by zniwelować różnice i znaleźć rozwiązania dla obaw Polski i Węgier, jednocześnie podtrzymując mechanizm praworządności zgodnie z tym, co ustaliliśmy z Parlamentem Europejskim - oświadczyła niemiecka kanclerz tuż przed rozpoczęciem czwartkowego szczytu Rady Europejskiej.



Zapowiedziała jednak, że dopiero dziś okaże się, czy wszyscy liderzy państw członkowskich zaakceptują proponowany kompromis mający przełamać impas ws. unijnego budżetu i funduszu odbudowy.



12:12 Co chce osiągnąć Polska?

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że chce, aby unijny budżet został uruchomiony jak najszybciej, zastrzegł jednak, że Polska nie odejdzie od obrony swoich interesów poprzez maksymalną pewność, co do określenia w konkluzjach wytycznych dla Komisji Europejskiej.



Podkreślił, że to Rada Europejska wytycza wszystkie kierunki europejskiego działania.



Z naszej perspektywy chcemy, aby to było absolutnie ważne, aby te wytyczne, które być może będą przyjęte na Radzie Europejskiej, nie będą przez Komisję Europejską wkomponowane w ich wytyczne, ich mechanizm stosowania prawa, to my nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetowej, nie będziemy w stanie pójść dalej z naszym procesem - powiedział szef polskiego rządu.



Podkreślił, że przedstawione przez niego stanowisko jest jednoznacznym oczekiwaniem Polski. Musimy uzyskać takie konkluzje, jakie zostały przez nas wydyskutowane - zaznaczył.



12:00 Premier Węgier: Jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągniecia dobrego porozumienia ws. budżetu UE

UE jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągnięcia dobrego porozumienia ws. budżetu UE - poinformował wchodząc do budynku Rady Europejskiej w Brukseli premier Węgier Viktor Orban.



Jesteśmy jeden cal od osiągnięcia konsensusu - zaznaczył. Dziś walczymy o jedności naszego wspólnego kontynentu - powiedział.



Dodał, że jest to "walka o zdrowy rozsądek". Jest oczywiste, że w sytuacji, kiedy nasze narody i tyle ludzi jest w potrzebie z powodu pandemii i jej konsekwencji gospodarczych, musimy zachowywać się rozsądnie - zaznaczył Orban.



11:50 Unijny szczyt w Brukseli: Holandia stawia warunki ws. ważnego dla Polski i Węgier kompromisu

Od kiedy działać będzie unijny mechanizm "pieniądze za praworządność"? To dla Polski najważniejsze pytanie, przed ruszającym dziś szczytem w Brukseli. Tymczasem - jak informuje nasza korespondentka - Holandia stawia trzy warunki dla przyjęcia ważnego dla polskiego rządu - kompromisu.