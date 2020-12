Chcemy, by było jasne, że jeśli wytyczne, których oczekujemy w konkluzjach Rady Europejskiej, nie zostaną wkomponowane przez Komisję Europejską w mechanizm stosowania prawa, nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetowej - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Unijny szczyt potrwa dziś i jutro. Oto najważniejsze informacje w tej sprawie

12:12 Co chce osiągnąć Polska?

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że chce, aby unijny budżet został uruchomiony jak najszybciej, zastrzegł jednak, że Polska nie odejdzie od obrony swoich interesów poprzez maksymalną pewność, co do określenia w konkluzjach wytycznych dla Komisji Europejskiej.



Podkreślił, że to Rada Europejska wytycza wszystkie kierunki europejskiego działania.



Z naszej perspektywy chcemy, aby to było absolutnie ważne, aby te wytyczne, które być może będą przyjęte na Radzie Europejskiej, nie będą przez Komisję Europejską wkomponowane w ich wytyczne, ich mechanizm stosowania prawa, to my nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetowej, nie będziemy w stanie pójść dalej z naszym procesem - powiedział szef polskiego rządu.



Podkreślił, że przedstawione przez niego stanowisko jest jednoznacznym oczekiwaniem Polski. Musimy uzyskać takie konkluzje, jakie zostały przez nas wydyskutowane - zaznaczył.



12:00 Premier Węgier: Jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągniecia dobrego porozumienia ws. budżetu UE

UE jesteśmy bardzo bardzo blisko osiągnięcia dobrego porozumienia ws. budżetu UE - poinformował wchodząc do budynku Rady Europejskiej w Brukseli premier Węgier Viktor Orban.



Jesteśmy jeden cal od osiągnięcia konsensusu - zaznaczył. Dziś walczymy o jedności naszego wspólnego kontynentu - powiedział.



Dodał, że jest to "walka o zdrowy rozsądek". Jest oczywiste, że w sytuacji, kiedy nasze narody i tyle ludzi jest w potrzebie z powodu pandemii i jej konsekwencji gospodarczych, musimy zachowywać się rozsądnie - zaznaczył Orban.



11:50 Unijny szczyt w Brukseli: Holandia stawia warunki ws. ważnego dla Polski i Węgier kompromisu

Od kiedy działać będzie unijny mechanizm "pieniądze za praworządność"? To dla Polski najważniejsze pytanie, przed ruszającym dziś szczytem w Brukseli. Tymczasem - jak informuje nasza korespondentka - Holandia stawia trzy warunki dla przyjęcia ważnego dla polskiego rządu - kompromisu.