Izba Reprezentanów USA zatwierdziła w nocy wsparcie finansowe dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Stany przekażą 13,6 milarda dolarów. Dokument musi jeszcze poprzeć Senat oraz prezydent.

Głosowanie odbyło się późnym wieczorem w środę, czasu waszyngtońskiego, donosi korespondent Ukrinformu.

Dokument, który liczy ponad 2,7 tys. stron, został podzielony na dwie części do głosowania. Pierwszą część poparło 361 kongresmenów, drugą 260 prawodawców, co wystarczyło, by uchwalić ustawę w całości.

Izba Reprezentantów zdecydowała o przyznaniu 13,6 mld USD na pomoc Ukrainie i jej sojusznikom w Europie, a także innych środków w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Jak donosi Ukrinform, od początku rosyjskiej agresji, administracja Białego Domu skierowała do Kongresu prośbę o przyznanie 6,5 mld USD pomocy Ukrainie do walki z Rosją.

Kwota ta została jednak zwiększona, najpierw do 10 mld USD a ostatecznie do 13,6 miliardów.

Dokument musi teraz poprzeć amerykański Senat, a następnie podpisać musi prezydent USA.