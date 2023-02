W trzęsieniu ziemi na pograniczu turecko-syryjskim zginęło ponad 37 tys. osób - 31 643 w Turcji i ponad 5700 w Syrii.

Wciąż jest szansa

Ratownicy wciąż znajdują pod gruzami zawalonych budynków żywych ludzi. Mówią, że choć kończy się czas dotarcia do uwięzionych ofiar trzęsienia, to nie przerywają pracy.

Agencja Anatolia informowała, w niedzielę późnym wieczorem w prowincji Hatay po 163 godzinach spod gruzów wydobyto siedmioletniego chłopca i 62-letnią kobietę.

W prowincji Kahramanmaras uratowano 45-letniego mężczyznę, który był pod gruzami 162 godziny. 158 godzin na ratunek czekał w mieście Adimayan 10-letni chłopiec. Po wyciągnięciu go spod zwałów gruzów pierwsze co zrobił, to poprosił ratowników o gumę do żucia o smaku owocowym.

Wczoraj z kolei w prowincji Hatay w południowej Turcji uratowano w poniedziałek 13-letniego chłopca, który spędził 182 godziny pod gruzami zrujnowanego budynku. Dziecko chwyciło ratownika za rękę, po czym zostało umieszczone na noszach i przeniesione do karetki pogotowia.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego kilka regionów w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

Według najnowszych szacunków zginęło ponad 37 tys. osób - 31 643 w Turcji i ponad 5700 w Syrii. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

W Turcji jest m.in. 76 strażaków z grupy ratowniczej HUSAR Poland. Prowadzą oni akcję ratowniczą w mieście Besni, w którym na skutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko trzydzieści domów. Z zapowiedzi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka polscy strażacy mają wrócić do kraju jutro.