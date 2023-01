W oświadczeniu, które cytuje Reuters, Srdjan Djokovic zaznacza, że aby nie spowodować żadnych problemów swojemu synowi i innym zawodnikom, zdecydował, że półfinał Australian Open będzie oglądać z domu. Napisał też o okolicznościach, w jakich spotkał się z grupą zwolenników Władimira Putina.

"Wyszedłem do fanów Novaka, tak jak zawsze to robię po meczach syna, aby z nimi celebrować zwycięstwo i zrobić zdjęcia. Nie chciałem dać się w to wciągnąć" - zaznaczył.

"Moja rodzina przeżyła horror wojny. Chcemy tylko pokoju" - zaznaczył.