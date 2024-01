Wielki sukces Magdaleny Fręch! Polska tenisistka awansowała do trzeciej rundy Australian Open, pokonując znacznie wyżej rozstawioną Francuzkę Caroline Garcię 6:4, 7:6 (7:2).

Magdalena Fręch / Mast Irham / PAP/EPA

Następną przeciwniczką naszej tenisistki będzie rosyjska kwalifikantka Anastazja Zacharowa.

Magdalena Fręch zajmuje 69. miejsce w światowym zestawieniu. Caroline Garcia to 19. zawodniczka rankingu WTA. Było to pierwsze starcie obu tenisistek w karierze, a co za tym idzie pierwsza wygrana Fręch.

Dwa dni wcześniej Polka odniosła pierwsze w karierze zwycięstwo w turnieju głównym Australian Open, wygrywając z Australijką Darią Saville.

Magdalena Fręch wyrównała osiągnięcie z Wimbledonu

Mecz Fręch z Garcią trwał dwie godziny i cztery minuty. W pierwszym secie 26-letnia łodzianka przegrywała 3:4, ale trzy kolejne gemy rozstrzygnęła na swoją korzyść.

Z kolei w drugiej partii odwróciła jej losy, gdy Garcia - przy prowadzeniu 6:5 - przy swoim podaniu wygrywała już 30-0.

Fręch po raz drugi wystąpi w trzeciej rundzie imprezy wielkoszlemowej; w Melbourne wyrównała na razie osiągnięcie z Wimbledonu 2022.