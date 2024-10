Białorusinka Aryna Sabalenka, która po wygranej z Julią Putincewą 1:6, 6:4, 6:0 awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan, "wirtualnie" wyprzedziła Igę Świątek w światowym rankingu. Na pierwszym miejscu oficjalnie pojawi się 28 października.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Sabalenka w "wirtualnym" zestawieniu ma obecnie 854 punkty straty do Polki. Jeśli zwycięży w Chinach, zmniejszy dystans do 69 "oczek", ale ważniejsze jest, że zgodnie z regulaminem WTA punkty rankingowe za ubiegłoroczny turniej WTA Finals - 1500 w przypadku triumfatorki Świątek i 625 u Białorusinki, którą raszynianka pokonała w półfinale - zostaną odjęte już w notowaniu z 28 października.



To sprawia, że 26-latka z Mińska do rozpoczynającego się 2 listopada w Rijadzie mastersa przystąpi jako rakieta numer jeden w świecie, nawet gdyby w Wuhan nie powiększyła już dorobku.



Sabalenka jest tu niepokonana - wygrała tę imprezę w 2018 i 2019 roku, a później z uwagi na pandemię Covid-19 zniknęła ona z kalendarza. Jej obecny bilans w tych zawodach to 14-0.



W czwartek Białorusinka odnotowała 51. zwycięstwo w sezonie i pod tym względem ustępuje tylko... Świątek (54 w spotkaniach pod egidą WTA).

Było blisko sensacji

Niewiele brakowało, a bilans i nastrój Sabalence popsułaby 35. na liście światowej Putincewa. Urodzona z Moskwie, ale reprezentująca Kazachstan tenisistka wygrała pewnie pierwszą partię, w drugiej prowadziła 4:3 i miała break pointa, by powiększyć przewagę, ale większe doświadczenie i determinacja Białorusinki wzięły górę.

Wiceliderka rankingu WTA wyszła z opresji, wygrała seta 6:4, a podłamana i bardziej odczuwająca trudy pojedynku rywalka w decydującej odsłonie nie była w stanie nawiązać walki z faworytką i skończyło się 6:0.

Fręch zagra z Sabalenką w ćwierćfinale?

W ćwierćfinale na drodze Sabalenki może stanąć Magdalena Fręch, która jeszcze w czwartek zmierzy się z wyżej notowaną Brazylijką Beatriz Haddad Maią.



Wcześniej tego dnia do czołowej "ósemki" zawodów awansowała Magda Linette, która w piątek o półfinał powalczy z rozstawioną z "czwórką" Amerykanką Coco Gauff.



Świątek, która ostatni mecz rozegrała 5 września w ćwierćfinale US Open, po niedawnym zakończeniu współpracy szkoleniowej z Tomaszem Wiktorowskim przygotowuje się do występu w WTA Finals trenując ze swoim sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem, a na korcie wspiera ją także kapitan reprezentacji Polski w Fed Cup Dawid Celt. Polka opuściła w tym sezonie całą azjatycką część jesiennego kalendarza WTA.