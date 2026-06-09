Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dotarła do finału Rolanda Garrosa. To największy sukces w karierze zawodniczki, która do tej pory była poza pierwszą setką w światowym zestawieniu tenisistek. Jakie plany ma Chwalińska? Co z Wimbledonem, gdzie tenisistka nie jest jeszcze pewna gry w głównej drabince? Naszym gościem w samo południe w Faktach RMF FM oraz na antenie Radia RMF24 będzie menedżer Mai Chwalińskiej - Piotr Szczypka.

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Maja Chwalińska zapisała się na kartach historii światowego tenisa. 24-letnia Polka dotarła do finału wielkoszlemowego French Open, stając się pierwszą kwalifikantką w dziejach tego turnieju, która osiągnęła tak spektakularny wynik. Choć w decydującym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej, jej osiągnięcie już teraz jest określane mianem sensacji sezonu.

Maja Chwalińska rozpoczęła swoją przygodę z tegorocznym French Open już w eliminacjach. Od 18 maja rozegrała na paryskich kortach aż dziesięć spotkań, pokonując po drodze wiele wyżej notowanych i bardziej doświadczonych rywalek. Jej styl gry, oparty na technice i sprycie, okazał się skuteczną odpowiedzią na siłową grę przeciwniczek, do której przyzwyczajone są tenisistki z czołówki światowej.

Polka zachwyciła nie tylko kibiców, ale również ekspertów, którzy podkreślali jej dojrzałość taktyczną i odporność psychiczną. Każdy kolejny mecz Chwalińskiej budził coraz większe emocje, a jej droga do finału była porównywana do sensacyjnego triumfu Emmy Raducanu w US Open 2021. Brytyjka, również jako kwalifikantka, sięgnęła wtedy po tytuł, jednak od tamtej pory nie powtórzyła już takiego sukcesu.



Awans w rankingu

Dotarcie do finału French Open przyniosło Chwalińskiej nie tylko ogromną satysfakcję i prestiż, ale także znaczący awans w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu WTA Polka przesunęła się ze 114. na 21. miejsce. To historyczny skok, który plasuje ją wśród najlepszych zawodniczek globu. Wyżej od Chwalińskiej w historii polskiego tenisa klasyfikowane były jedynie Iga Świątek, Agnieszka Radwańska i Magda Linette.

Przed Chwalińską kolejne wyzwania. Choć jej udział w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu nie jest jeszcze pewny, wszystko wskazuje na to, że otrzyma "dziką kartę" od organizatorów.

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Maja Chwalińska / YOAN VALAT / PAP/EPA