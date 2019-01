16. edycja Akademii Przyszłości trwa w najlepsze w całej Polsce. To program, który pomaga dzieciom w budowaniu pewności siebie i wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Mali studenci spotykają się na cotygodniowych spotkaniach z osobistymi tutorami, odkrywają w sobie talenty i odnoszą sukcesy, które wpisują do Indeksów. W tym roku w programie bierze udział ponad 2000 dzieci. Mogłoby więcej, ale potrzebni są wolontariusze. Odważ się, nie daj im czekać i zostań SuperW! Bądź jak Ola. I Ania.

Spotykam się z Andżeliką - mówi Ola, od października wolontariuszka w Akademii Przyszłości. Andżelika była bardzo zamknięta w sobie. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, dostrzegłam w jej twarzy coś, co widziałam na zdjęciach z czasów, gdy sama byłam dzieckiem. Od razu wiedziałem, że chcę z nią pracować. Chciałam jej pomóc. Nie sądziłam, że sama się przy tym tyle nauczę! - podkreśla.

Zmienić historie. Na dobre

Akademia Przyszłości, która pozwoliła się spotkać Oli i Andżelice, to ogólnopolski program, pomagający rozwijać potencjał dzieciom, które mają wielkie plany i wspaniałą wyobraźnię, ale brak im pewności siebie. Wspiera zarówno uczniów, którzy nie radzą sobie w nauce, jak i tych którzy mają problemy w kontaktach z rówieśnikami i w integracji społecznej. Celem programu jest zmiana ich historii: budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz rozwijanie ich sprawności i pewności siebie - tak, by były w stanie samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu. Organizatorem Akademii Przyszłości jest Stowarzyszenie Wiosna, znane m.in. ze Szlachetnej Paczki.

Pewność i zaufanie

W tym roku szkolnym program odbywa się już po raz szesnasty. Program Akademii oparty jest na autorskim Systemie Motywatorów Zmiany i metodologii projektowania doświadczeń. Każde dziecko otrzymuje w nim swojego osobistego tutora-wolontariusza, z którym spotyka się na indywidualnych zajęciach raz w tygodniu. Zadaniem tutora jest zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na zaufaniu i stworzenie mu warunków do tego, by zmieniło swoje nastawienie do świata. Ponadto dzieci objęte programem Akademii biorą udział w specjalnie dla nich organizowanych wydarzeniach, takich jak uroczysta inauguracja i zakończenie roku na uczelni czy tzw. "Fotel prezesa". Uczestniczą też we wspólnych wyjściach na wydarzenia kulturalne oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Akademię Przyszłości wspierają m.in. Joanna Kulig, Tomasz Kot i Daria Widawska.

Nie poświęcaj się - bądź SuperW

By zostać SuperW, czyli wolontariuszem Akademii, wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję i podpisać umowę. Po co?

Akademia Przyszłości to przede wszystkim mnóstwo pozytywnej energii i radości. Kiedy widzisz jak ktoś - mały człowiek - zmienia się, rozwija skrzydła, to jest najlepsze, co można zobaczyć. Spotykacie się z tygodnia na tydzień, niby nic nadzwyczajnego się nie dzieje, a równocześnie dokonuje się coś wielkiego. Jak z Marysią, moją podopieczną - mówi Ania, która w Akademii jest już drugi rok z rzędu. W dodatku, i ja to zawsze powtarzam, Akademia równie dużo daje podopiecznym, co wolontariuszom. Ja jestem tego najlepszym przykładem. I jestem za to ogromnie wdzięczna - dodaje.

Jak mówią doświadczeni SuperW, wolontariat w Akademii nie jest poświęcaniem się i nie chodzi w nim tylko o pomaganie. To szansa na wszechstronny rozwój i zdobycie nowych kompetencji - w tym biznesowych. To także udział w wielkiej zmianie rzeczywistości i okazja do poznania świetnych ludzi, z którymi można w życiu wiele zrobić. Aż 79 proc. z nich uważa, że udział w projekcie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.

Zbuduj komuś życie

Jeżeli czujesz, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, że chcesz czegoś więcej, to Akademia jest programem, w który warto się zaangażować - dodaje Ola. "Na żywo" i w bardzo konkretnych przykładach widzisz, jak twoja praca zmienia czyjeś życie, podejście do różnych spraw, a nawet wyraz twarzy i uśmiech. Widzisz, jak ktoś cieszy się z tego, że może pójść w ciekawe miejsce poza szkołą, z tego, że ma w tobie starszego kolegę czy koleżankę. I jest z tego dumny. Budujesz komuś życie i pomagasz kształtować to, jak będzie patrzył na rzeczywistość w przyszłości, a przy okazji poznajesz siebie. Rewelacja - mówi.

Nie czekaj, wejdź na www.superw.pl i zostań wolontariuszem. Na dobry początek nowego roku. Super W są szczególnie potrzebni w Krakowie, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, na Podkarpaciu i Śląsku.