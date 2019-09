Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości wyszli na ulice w całej Polsce, aby odpowiadać dobrem i inspirować do tego innych. Ich dobre uczynki i małe, szlachetne gesty zapoczątkowały wyzwanie dobra, które ma szansę objąć swoim pozytywnym wpływem miliony Polaków. To postawa wolontariuszy programów społecznych Stowarzyszenia Wiosna zainspirowała kampanię społeczną #OdpowiadamDobrem, która w najbliższych tygodniach ma zachęcać do codziennego wybierania dobra, ale też zapoczątkować tak potrzebną dziś społeczną zmianę.

Jeszcze dziś uśmiechnij się szeroko do ekspedientki w sklepie, zapytaj starszego sąsiada, czy nie pomóc mu w zakupach lub w porządkach domowych, nawet w biegu napisz miły SMS do przyjaciółki, znajdź kontakt do nauczyciela z podstawówki, który wpłynął na Twoje życie i podziękuj mu, zadzwoń do mamy - to tylko niektóre wyzwania, które czekały na uczestników wydarzenia, między innymi na Rynku Głównym w Krakowie, ale i w pozostałych miastach wojewódzkich. Wolontariusze rozdali tysiące balonów z helem, przy których przechodnie znaleźli karteczkę z inspiracją - co dobrego mogą dziś zrobić. Mogli też podpisać się pod manifestem będącym deklaracją ideową kampanii i podzielić się własną historią na planszach odpowiadania dobrem.

"Wierzymy w dobro" / Materiały prasowe

Wierzymy w dobro. I w to, że każda wielka zmiana zależy od tysiąca małych wyborów. Każdy, nawet najmniejszy dobry uczynek - w autobusie, w pracy, w codzienności - sprawia, że świat wokół nas staje się lepszy. Że my stajemy się lepsi. #OdpowiadamDobrem to z jednej strony codzienny wybór, z drugiej - społeczna zmiana, którą każdy może zacząć od siebie - tak o akcji opowiadają organizatorzy ze Stowarzyszenia Wiosna.

Lokalne wydarzenia Weekendu Dobra zapoczątkowały społeczne wyzwanie w całym kraju. Na stronie https://odpowiadamdobrem.pl/ można skorzystać z generatora dobrych uczynków, który podpowiada, co dobrego można zrobić w danym dniu. Chętni mogą także dzielić się swoimi historiami odpowiadania dobrem w mediach społecznościowych, wykorzystując hasztag #OdpowiadamDobrem i inspirować do podobnych działań poprzez nominowanie (oznaczanie) znajomych, którzy dołączą do ogólnopolskiego wyzwania. Inicjatywę kampanii wspiera także niepowtarzalne Wyzwanie Pełne Dobra na Messengerze - po udzieleniu zgody każdy chętny będzie otrzymywał za pomocą popularnego komunikatora drobne wyzwania na każdy dzień. Aby do niego dołączyć wystarczy wejść na Facebooka Szlachetnej Paczki i śledzić aktualności.

"Dobry uczynek sprawia, że my stajemy się lepsi" / Materiały prasowe

Kampania społeczna Stowarzyszenia Wiosna potrwa jeszcze przez miesiąc, a kulminacyjnym wydarzeniem będzie Forum Dialogu #OdpowiadamDobrem. 12 października w Warszawie przy Mińskiej 65 spotkają się liderzy opinii, dziennikarze, działacze społeczni oraz wolontariusze, którzy wspólnie zastanowią się, jak w skonfliktowanej rzeczywistości szukać tego, co nas łączy i w jaki sposób odpowiadać dobrem w relacjach z innymi.

I Ty odpowiedz dobrem!

Nie trzeba trafić na wolontariusza Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości podczas Weekendu Dobra, aby odpowiedzieć dobrem. Wystarczy wejść na stronę https://odpowiadamdobrem.pl/ i wygenerować dobry uczynek do natychmiastowego zastosowania. I przejść do działania. Bo jeden mały gest to szansa na miliony małych gestów, które w ten weekend i w kolejnych tygodniach opanują Polskę.

Akcja ruszyła w całej Polsce / Materiały prasowe

Dobro inspiruje: zrób coś dobrego, podziel się tym w mediach społecznościowych, wykorzystaj hasztag #OdpowiadamDobrem i nominuj (oznacz) co najmniej jedną osobę, która dołączy do naszego wyzwania.

