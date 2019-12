​W całej Polsce rusza Weekend Cudów - finał wyjątkowej akcji Szlachetnej Paczki. 7 i 8 grudnia do blisko 15 tys. rodzin trafią najbardziej potrzebne produkty. Jak mówią organizatorzy - oczekują jednego z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce.

Na tę chwilę wielu czeka od dawna. W ramach Weekendu Cudów dedykowana pomoc trafi do ponad 14 500 rodzin i osób samotnych. Wolontariusze od tygodni pracowali w pocie czoła, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących, a także, by zachęcić darczyńców do zaangażowania się w akcję.

Cały weekend będziemy przyjmować paczki, zawozić je do rodzin, cieszyć się tymi emocjonującymi momentami, pięknymi, radosnymi reakcjami - mówi RMF FM Katarzyna Dąbek ze Stowarzyszenia Wiosna.

To już 19. edycja akcji organizowanej przez Wiosnę. Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Od 20 lat łączy on konkretnych ludzi z najbardziej potrzebującymi. Tylko w zeszłym roku w działania Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom i osobom samotnym przekroczyła 47 mln zł.

Szlachetną Paczkę wspierają także media. Od rana w RMF FM będziecie mogli usłyszeć relacje z magazynów w całej Polsce, a także wywiady z wolontariuszami i darczyńcami. Z kolei w telewizji TVN od godz. 14:00 będziecie mogli zobaczyć specjalną transmisję z Weekendu Cudów.

Ponad 2 miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

W porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Jest ich dziś ponad 2 mln. Ludzie ci balansują na granicy biologicznego przetrwania i mają problem z zaspokojeniem nawet najbardziej podstawowych potrzeb - czytamy w najnowszym Raporcie o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę.

Zatrważające dane dotyczą także sytuacji najmłodszych. W skrajnej biedzie dorasta w Polsce blisko pół miliona dzieci narażonych dodatkowo na tzw. biedę dziedziczoną. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w ubóstwo. Wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu - już w chwili urodzenia.

Wciąż możesz pomóc!

Wciąż możesz pomóc i stać się częścią Weekendu Cudów! To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Dzięki dobroczyńcom Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Dzięki wpłatom od osób indywidualnych Szlachetna Paczka może otwierać nowe rejony pomocy a także nieść dodatkowe wsparcie podczas całego roku w ramach Paczki Prawników, Paczki Lekarzy czy Paczki Seniorów.

