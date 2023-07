W Akademii Przyszłości biorą udział dzieci w wieku 7-14 lat, które zmagają się z różnymi trudnościami: niepewnością siebie, nieumiejętnością koncentracji uwagi czy nawiązywania relacji z rówieśnikami. Jeśli nie zostaną one przezwyciężone, mogą stwarzać przeszkody w dorosłości. „Wspieranie dzieci w zdrowym rozwoju, wyposaża je w umiejętności radzenia sobie ze swoimi problemami” – mówi Katarzyna, jedna z wolontariuszek Akademii Przyszłości i dodaje: „W przyszłości nasze akademiowe dzieci już jako wierzący w siebie dorośli podejmą wiele nowych inicjatyw, które z kolei poprawią jakość naszego życia. To dla mnie długodystansowa inwestycja w przyszłość”.

Wolontariuszka Akademii Przyszłości Kasia i podopieczna Lila / Materiały prasowe

Każdy wybiera taki wolontariat, w którym czuje się dobrze. Jedni kochają zwierzęta, inni pracują z osobami w kryzysie bezdomności, a jeszcze inni wybierają pracę z dziećmi - tak było w przypadku Kasi, która zgłosiła się do Akademii Przyszłości, siostrzanego programu Szlachetnej Paczki. Dziewczyna tak wyjaśnia swoją decyzję: "Z organizacji wspierających dzieci w rozwoju, postawiłam na Akademię, ponieważ jest super pod wieloma względami - po pierwsze jest to profesjonalna organizacja, co daje nam ogromne zaplecze wiedzy, konsultacje ze specjalistami i mądre praktyki, a także uczy nas, jak dbać o bezpieczeństwo dziecka, bo nie wystarczą dobre intencje".

Po zgłoszeniu się do programu i przejściu rekrutacji, Kasia rozpoczęła cotygodniowe spotkania w lokalnej szkole z 10-letnią podopieczną Akademii - Lilianą.

My dorośli mamy problem ze stosowaniem bardzo pomocnych, a przecież niekiedy dziecinnie prostych technik i zasad. Wielu dorosłych nie zna niektórych z nich lub nie wie, jak je stosować w praktyce - mówi mama Liliany, trenerka umiejętności miękkich i dodaje: "Jak zobaczyłam, ile mądrych prac wykonała moja córa z wolontariuszką w Akademii, byłam pod wielkim wrażeniem!".

Życie dziecka odmienia się przez osoby! Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i dołącz do wolontariatu w Akademii Przyszłości.

Jakie techniki Akademii Przyszłości możesz wykorzystać w relacji ze swoim dzieckiem, by wspierać je w budowaniu poczucia własnej wartości?

· Technika małych kroków - czyli jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?

Jednym z wyzwań, jakie wolontariuszka postawiła przed 10-latką w Akademii Przyszłości, było podzielenie dowolnego zadania na niewielkie, pozornie nieistotne kroki. Celem tej metody było skierowanie myślenia dziewczynki na proces, a nie osiągnięcie celu. Nie trzeba widzieć całej drogi, żeby dotrzeć do celu. Należy jednak postawić pierwszy krok - to coś, o czym warto pamiętać także w dorosłości - mówi wolontariuszka.

· Technika SMART - pomóż zrealizować cele

SMART z ang. S - Specific (Sprecyzowany), M - Measurable (Mierzalny), A - Achievable (Osiągalny), R - Relevant (Istotny) lub Realistic (Realistyczny), T - Time-bound (Określony w czasie, Terminowy).

Wolontariuszka pokazała Lilianie, jak sformułować cel: konkretny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w czasie. Dzięki temu Liliana wyznaczyła sobie konkretne ramy czasowe dla konkretnych działań i nadała odpowiedni kierunek swoim wysiłkom i zasobom. Na początku wolontariuszka pomogła Lilianie wymyślić cel, który może osiągnąć w krótkim czasie.

· "5 x dlaczego" - pomóż zrozumieć

Liliana jest bardzo wrażliwą osobą, a koleżanki i koledzy potrafią czasem dać jej w kość. Po licznych rozmowach z wolontariuszką na temat tych trudności, dziewczynka postanowiła dać sobie i innym czas na zmianę podejścia do bycia w grupie. Metoda "5 x dlaczego" pomogła jej zrozumieć trudne sytuacje i potrzeby innych. Dzięki temu Liliana miała okazję lepiej zrozumieć koleżankę z klasy, która przesadnie reagowała na trudne sytuacje. To umiejętność, bez której ani rusz, również w dorosłości.

/ Materiały prasowe

· Piramida Maslowa - dbaj o siebie

Na jednym ze spotkań w ramach Akademii Przyszłości dziewczyny omawiały "Piramidę potrzeb Maslowa" i rozmawiały o tym, jak ważne jest dbanie także o siebie. Wielu dorosłych zapomniało o swoich potrzebach i pędzą, pędzimy jak chomiki w kołowrotku, (nie)świadomie taki dając wzorzec postępowania naszym dzieciom - mówi mama Liliany.

/ Materiały prasowe

Spotkania w Akademii Przyszłość to dobra energia

Spotkanie, to najzdrowsza dawka antydepresantu, to dobra energia, którą można zarażać dalej. Uśmiechnięta wolontariuszka Akademii Przyszłości wywołuje uśmiech na twarzy mojej córki Liliany, która rozmawiając ze mną, wywołuje mój uśmiech. A potem ja z kimś rozmawiam i itd. - mówi mama podopiecznej Akademii Przyszłości i dodaje: "Lila dzięki Akademii Przyszłości jest bardziej świadoma, poznała techniki i zasady, które pomagają sprawniej funkcjonować na co dzień, współpracować, organizować się, to bardzo cenna wiedza. Dziś widziałam, jak stosuje metodę Małych kroków. Częściej też zadaje pytania, jedno z nich brzmi: W jakim sensie?".

Rok spędzony na wolontariacie w Akademii Przyszłości utwierdził mnie w przekonaniu, że podjęłam słuszną decyzję. Cieszę się, że jest takie miejsce, które razem z rodzicami wspiera dzieci w rozwoju i daje im nowe możliwości - podsumowała swoją decyzję i pracę wolontariuszka.

Zostań Wolontariuszem/ką Akademii Przyszłości, wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i bądź wsparciem dla dziecka, które nie wierzy w siebie.

Autorka: Magda Bogusz