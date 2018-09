"Tworzymy historię!" Pod tym hasłem odbyły się wczoraj w całej Polsce "studniówki" Szlachetnej Paczki. W happeningach wzięli udział wolontariusze projektu, w którym co roku pomoc otrzymują tysiące potrzebujących rodzin. Mobilizowali do włączenia się w akcję. Jej finał za sto dni - w weekend 8-9 grudnia.

Studniówka Szlachetnej Paczki w Krakowie / Materiały prasowe

"Studniówka" odbywa się co roku na sto dni przed finałem Szlachetnej Paczki. Wolontariusze świętowali ją pod pomnikami - m.in. pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie i Warszawskiej Syrenki. Miejsca nie były przypadkowe. Podkreślały, że wolontariusze - jak bohaterowie z przeszłości - są idealistami, którzy mają odwagę brać sprawy w swoje ręce i tworzą historię. Robią to, docierając z pomocą do dziesiątek tysięcy potrzebujących rodzin i dzieci. Są współczesnymi, lokalnymi herosami.

Tu i teraz

Podczas happeningów wolontariusze podkreślali, że tworzą historie. Historie życia ludzi w potrzebie i swoją własną.

Momentami, które w przeszłości mobilizowały ludzi do działania, często były dramatyczne wydarzenia. Dziś na szczęście żyjemy w spokojniejszych czasach i możemy tworzyć historię w inny sposób. Ale wciąż możemy być bohaterami! Pokazujemy, że nie trzeba wroga, by się zmobilizować i zorganizować - mówił ks. Jacek Stryczek. Zamiast szukać podziałów, my lubimy ludzi, lubimy siebie i wydobywamy z siebie i innych to, co najpiękniejsze. Pomagamy innym, ale i sami dzięki temu się rozwijamy i przechodzimy głęboką zmianę. Nasi wolontariusze to bohaterowie na miarę XXI wieku - dodaje.

Wielka mobilizacja

Choć finał Szlachetnej Paczki dopiero za trzy miesiące, wolontariusze rozpoczynają pracę już teraz. To ważny moment, bo od tego, ilu ochotników uda się zrekrutować do projektu, zależy ile rodzin otrzyma w tym roku wsparcie. A będzie ono możliwe tylko tam, gdzie znajdą się wolontariusze. W tym roku poszukiwanych jest jeszcze 13,5 tysiąca osób w 900 lokalizacjach na terenie całej Polski. To dzięki nim już 17 listopada na stronie www.szlachetnapaczka.pl Darczyńcy będą mogli wybierać rodziny, dla których przygotują dedykowaną pomoc.

Finał XVII edycji Szlachetnej Paczki, podczas którego pomoc dotrze do rodzin, odbędzie się w weekend 8-9 grudnia.

Mądra pomoc, czyli rozwój

Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Tylko w ubiegłym roku wartość pomocy materialnej przekazanej potrzebującym w ramach projektu sięgnęła 54 mln zł. Dlaczego to właśnie wolontariusze pełnią w nim kluczową rolę?

Wolontariusz Szlachetnej Paczki dociera do konkretnych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określa, jaki rodzaj pomocy jest dla nich najlepszy. Osobiste spotkanie służy temu, by przekazana pomoc była naprawdę mądra, czyli dała rodzinie szansę na realną poprawę sytuacji i wyjście z biedy. Wolontariusze wspierają także darczyńców, pomagając im przygotować paczki z dedykowaną pomocą dla wybranych przez nich rodzin w potrzebie.

Drugim projektem, który współtworzą SuperW, jest Akademia Przyszłości. Jej wolontariusze przez kilka miesięcy roku szkolnego regularnie, raz w tygodniu, spotykają się na indywidualnych zajęciach z dziećmi mającymi problemy w szkole. Stają się ich przyjaciółmi i mentorami Uczą je wygrywać, wzmacniają dobre strony, podnoszą samoocenę i sprawiają, że dzieciom zaczyna się chcieć. A przy tym - sami przechodzą gruntowną zmianę, rozwijają się i zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy.

Paczka to oryginalny, polski pomysł. Nikt na świecie nie zorganizował tak precyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy na tak duża skalę - dodaje ks. Stryczek. To nieprawda, że my, Polacy, jesteśmy tylko romantykami. W myśleniu może tak, ale działać potrafimy jak pozytywiści. Paczka pokazuje, jak świetnie potrafimy się zorganizować.

Jak zostać wolontariuszem?

Chętni mają czas do 30 września. By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.