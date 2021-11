W sobotę 13 listopada o godzinie 8:00 nastąpiło długo wyczekiwane Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia przez najbliższe cztery tygodnie każdy może wybrać z bazy rodzinę, której chce pomóc. Darczyńcą może zostać każdy, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wspólnie z bliskimi, kolegami z pracy czy szkoły przygotować Paczkę dla wybranej rodziny.

Zeszłoroczna edycja programu zaangażowała w mądrą pomoc ponad 420 tys. Polaków. Wsparcie materialne o wartości 51 mln zł otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin / Materiały prasowe

Pan Mateusz ma tylko dwie pary spodni. Jedne do pracy w domu - nosi w nich drewno i wodę. Drugie czekają, jak sam mówi: "na tę moją ostatnią drogę".

Kamil marzy o biurku i lampce. Zadania odrabia na podłodze, na tapczanie, czasem w łazience. Wstydzi się zaprosić kolegów.

Pani Cecylia po śmierci męża spłaca kredyt. Po opłaceniu rachunków na przeżycie zostaje jej 18 zł.

Do takich rodzin dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki. Od soboty każdy może im pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Zrobienie Paczki nie jest skomplikowane! Szlachetną Paczkę robią szkoły, firmy, przyjaciele czy studenci z jednego roku studiów. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy. Każdy, kto wybiera rodzinę i chce przygotować Szlachetną Paczkę, dostaje kontakt do wolontariusza, opiekuna danej rodziny. Działa też nasza infolinia - zapewnia Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki.

Infolinia Szlachetnej Paczki dostępna jest siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 20:00. Wystarczy zadzwonić pod numer: 12 333 78 00.

Komu możesz pomóc?

Darczyńca pomaga najbardziej potrzebującym, do których wcześniej dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki: osobom starszym i samotnym, rodzinom z dziećmi, osobom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia lub dotkniętych ciężką, a często nagłą chorobą. Pomaga tym wszystkim, dla których pełna lodówka, ciepły posiłek, nowe ubranie czy chwila oddechu od obowiązków opiekuńczych są mało realnym marzeniem. Dla niektórych życie to przytłaczająca dosadność. Kiedy - mimo zimy - mówią: "nie mam się w co ubrać", opisują prawdę.

Jeszcze roku temu życie pani Agaty było spokojne i stabilne - do momentu nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął jej mąż. Od tej pory kobieta samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Gdy przez pandemię zamknięto przedszkola, nie miała nikogo, kto mógłby się nimi zająć. Z powodu częstych nieobecności pani Agata straciła pracę. Z czego kupi dzieciom ciepłe ubrania na zimę? Oszczędza na sobie - je coraz mniej, bywają dni, że wcale. "1000 kalorii? Taką mam dietę - przymus".

Na www.szlachetnapaczka.pl opublikowano tysiące takich historii. Wybierz rodzinę i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Jak przygotować Paczkę? Działania darczyńcy­ w 3 krokach

W pierwszym kroku: darczyńcy wybierają rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl, najczęściej ze swojej okolicy, i zapoznają się z listą potrzeb, która zostanie wysłana mailowo wraz z potwierdzeniem wyboru. W drugim kroku: robią potrzebne zakupy i przygotowują paczkę. Paczkę dla jednej rodziny organizują średnio 24 osoby. Nie jesteś z tym sam!

Pomaganie daje wielką radość naszej rodzinie i satysfakcję, że dzielimy się naszym szczęściem z potrzebującymi - wyznaje pani Anna, wieloletnia darczyńczyni Szlachetnej Paczki.

W trzecim kroku: darczyńcy dostarczają zapakowane produkty do wskazanego w mailu magazynu Szlachetnej Paczki. Na każdym etapie kompletowania Paczki można kontaktować się z wolontariuszem-opiekunem rodziny. Rozwożenie paczek z magazynów do rodzin następuje w tzw. Weekend Cudów, który w tym roku został zaplanowany na 11-12 grudnia.

Będziesz przygotowywać Szlachetną Paczkę po raz pierwszy? Zobacz poradnik z cennymi wskazówkami i wybierz rodzinę: https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/.

Przyłącz się do Paczki!

Zeszłoroczna edycja programu zaangażowała w mądrą pomoc ponad 420 tys. Polaków. Wsparcie materialne o wartości 51 mln zł otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin - takie cuda dzieją się w grudniowy weekend każdego roku. Wtedy wolontariusze rozwożą paczki, a wraz z nimi radość, uwagę na drugiego człowieka, zrozumienie i wsparcie, także mentalne.

Możesz pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.