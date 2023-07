11 lipca ruszyła rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. W tym roku poszukiwanych jest 9,5 tys. wolontariuszy ze wszystkich województw Polski. Zgłoszenia można już wysyłać poprzez formularz dostępny na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Wolontariat w Paczce to propozycja dla osób, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki i zmieniaj świat na dobre!

Szlachetna Paczka to program społeczny, który umożliwia bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym: samodzielnym rodzicom, seniorom, osobom dotkniętym chorobą czy niepełnosprawnością. Program działa w całym kraju. Wolontariusze, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do rodzin czekających na wsparcie - poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców.

Szlachetna Paczka to takie miejsce, gdzie spotykają się wolontariusze, którzy zmieniają świat na dobre. Zmieniają świat swój własny, ale zmieniają przede wszystkim świat osób, które w lokalnej społeczności potrzebują pomocy. Pan Tomek po wypadku ma kłopoty z poruszaniem się. Dzięki Szlachetnej Paczce ma nową łazienkę w mieszkaniu. Pani Maria, starsza Pani z Warszawy, powiedziała, że najważniejszą rzeczą, którą otrzymała w Szlachetnej Paczce jest Wolontariusz. To drugi człowiek, który się z nią skontaktował, poświęcił jej czas, dał dobre emocje, pozwolił uwierzyć, że nie wszyscy są obojętni. W pędzącym świecie trzeba się zatrzymać, zauważyć drugiego człowieka i po prostu z nim pobyć. Strona www.szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz się zgłosić do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i być taką osobą, która zmieni świat na dobre kogoś z twojego otoczenia - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Wolontariusze zmieniają wiele małych światów

Co roku tysiące osób z różnych zakątków Polski bierze udział w wolontariacie Szlachetnej Paczki. Mówią: "Robię to, bo widzę, że pomoc jest realnie potrzebna i możliwa", "Zaczęłam wierzyć w siebie, w swoją siłę. W to, że niemożliwe nie istnieje", "Nie raz widziałem, jak dawaliśmy ludziom nadzieję na przyszłość".

Kiedy wolontariusze pomagają rodzinom i osobom samotnym, które z powodu choroby, niepełnosprawności czy następstw nieszczęśliwych wypadków popadły w - często skrajną - biedę, zmieniają się nie tylko kolejne tygodnie czy miesiące ich życia. Zainteresowanie, uwaga i troska, z jakimi potrzebujący spotykają się dzięki Paczce, zmieniają ich życie na dobre - przywracają godność, dają nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji.

Kiedy każdego roku tysiące rodzin w potrzebie otrzymuje pomoc, zmienia się także nasz wspólny świat. Ze świata biedy na świat bezpieczniejszy, z możliwościami. Na rzeczywistość, w której patrzymy na innych z nadzieją, większą empatią i wrażliwością. Rodziny, które otrzymały wsparcie Szlachetnej Paczki, tak mówią o spotkaniach z wolontariuszami: "W mojej rozpaczy i ciemności pojawiło się światło", "Od teraz każdy kolejny poranek będzie dla nas pewniejszy". Wolontariusze Szlachetnej Paczki zmieniają wiele małych światów, zmieniając w ten sposób nasz wspólny świat na dobre.

Zadania wolontariuszy w Szlachetnej Paczce

Wolontariusz odwiedza rodziny w potrzebie - poznaje ich historie i określa, jaka pomoc będzie najlepszą formą wsparcia. Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny - wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego "Weekendu Cudów" odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką. To moment radości, która staje się udziałem każdej ze stron. Szczęście, wzruszenie, poczucie bycia ważnym w czyimś życiu - w tej wielkiej, ogólnopolskiej machinie dobra pozytywne emocje nie omijają nikogo. "Sprawia mi to ogromną przyjemność i satysfakcję, gdy widzę radość u innych. Czuję się, jakbym pomagała zmienić świat na lepsze" - mówi wolontariuszka Ania. Dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce - doświadcz satysfakcji i poczucia wpływu na losy wielu osób w potrzebie!

Jak zostać wolontariuszem lub wolontariuszką Szlachetnej Paczki? To proste:

Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl.

Wyślij swoje zgłoszenie.

Poczekaj na kontakt Rekrutera_ki, który_a umówi się z Tobą na spotkanie online.

Po pomyślnie zakończonej rekrutacji, podpisz umowę i uczestnicz we wdrożeniach przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii.

Zmień na dobre życie rodzin w potrzebie.

Efekty wolontariatu w Paczce

Wolontariat w Paczce to zaangażowanie, którego efekty widać jak na dłoni: to zapas żywności, który do kilku tygodni po spotkaniu wolontariusza z rodziną pani Beaty trafia na ich półki. To upragniony sprzęt rehabilitacyjny dla rodziny pani Anety i Tomasza, na który nie byli w stanie odłożyć od lat. To nadzieja i wdzięczność starszej pani Zofii, która po spotkaniu z wolontariuszem wie, że jest na świecie ktoś, kto interesuje się jej losem. W Paczce pojedynczy wolontariusz ma realny wpływ na zmianę małych światów rodzin z najbliższej okolicy.

Radość ludzi sprawia, że wolontariusz nabiera sił na więcej. Chce dla innych więcej, bo widzi, co to robi drugiemu człowiekowi - opowiada wolontariusz Szlachetnej Paczki, który odwiedził rodzinę pana Piotra - Podczas Weekendu Cudów rodzina wypakowała z paczek buty dla pana Piotra. Do tej pory mężczyzna miał tylko jedną parę, tę samą od 3 lat. W największej paczce znaleźli pralkę. Tę, którą mieli prała tylko w zimnej wodzie. Przy dwójce dzieci z niepełnosprawnością intelektualną to był duży problem. Radość była ogromna - zarówno z paczek, jak i obecności wolontariuszy.

ZmieniaMY świat na dobre

W 2022 roku w Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Odwiedzili niemal 23 tysiące rodzin i zdecydowali o włączeniu do programu prawie 15,5 tysiąca z nich. Zachwyciłem się tym, jak początkowo obcy sobie ludzie mogą razem stworzyć zespół i realnie pomóc potrzebującym z okolicy, a potem doświadczasz takich emocji, jak tutaj - mówi jeden z wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

