Pod koniec października wystartowała Akademia Przyszłości - program edukacyjny twórców Szlachetnej Paczki pomaga dzieciom zmagającym się z niskim poczuciem własnej wartości oraz trudnościami w szkole. W tym roku szansę pracy z osobistym tutorem otrzyma 1850 małych studentów z całej Polski. Podopieczni potrzebują swoich Darczyńców - osobę lub grupę osób, które fundując wybranemu dziecku Indeks Sukcesów, umożliwiają funkcjonowanie projektu.

​Prezent na całe życie. Jak podarować dziecku wiarę w siebie? / Materiały prasowe

Dla mnie Indeks Sukcesów to danie drugiemu człowiekowi - małemu człowiekowi - możliwości rozwoju na całe życie i wiary w siebie. Akademia Przyszłości to taka przestrzeń dająca okazję do realnej pomocy. Wiemy dokładnie, komu pomagamy i dlaczego, to jest fajne - tłumaczy pan Przemek, Darczyńca obecny podczas uroczystej inauguracji nowej edycji Akademii w Krakowie.

Rok na wagę życia

Dzieci będą spotykać się indywidualnie z tutorem-wolontariuszem przez cały rok. To czas na nabywanie zupełnie nowych doświadczeń, naukę przedmiotów szkolnych oraz przede wszystkim - budowanie poczucia własnej wartości. Mali ludzie "z długą historią" mogą na nowo uwierzyć w siebie, swoje możliwości i marzenia. Pod czujnym okiem tutora realizującego nowatorską metodologię Akademii - System Motywatorów Zmian, dziecko zyskuje dostęp do świata, którego częścią może się w przyszłości stać. Akademia Przyszłości powstała po to, aby dzieci zaczęły radzić sobie samodzielnie z przeciwnościami, by przełamywały bariery i skutecznie dążyły do realizacji marzeń. Właśnie dlatego zakup Indeksu Sukcesów to dla podopiecznych prezent, którym mogą cieszyć się nie tydzień czy miesiąc, ale całe życie.

Historia pewnej pisarki

Kasia marzy, by zostać pisarką. W przyszłości chce napisać książkę - lekturę szkolną albo bestseller. Wybrałem tę konkretną dziewczynkę, bo przeglądając zgłoszenia, w tym zobaczyłem siebie sprzed 20, 25 lat. To był też taki moment, w którym pracowałem nad swoją drugą książką. Wpadłem na taki pomysł, żeby to marzenie Kasi przybliżyć. Postanowiłem zaprosić ją do swojego projektu i poprosić ją o to, by została współautorką mojej książki, co zresztą się wydarzyło. Jeden rozdział mojej książki jest autorstwa Kasi, a jej nazwisko pojawia się na okładce tej książki - relacjonuje Konrad Kruczkowski, jeden z Darczyńców Akademii i dziś - dyrektor ds. komunikacji w Stowarzyszeniu Wiosna.

Każdy, kto funduje Indeks wybranemu dziecku z Akademii Przyszłości, sprawia, że to dziecko czuje się ważne, a dzięki pracy z wolontariuszem wiele z tych dzieci odzyska marzenia i wiarę w siebie. I to jest prezent na całe życie. To prezent, który ja chciałby dostać mając 10 lat. Chciałbym dostać takie przekonanie, że marzenia są na wyciągnięcie ręki - dodaje.

By na nowo walczyć o swoje marzenia

Mam na imię Dominik, chciałbym pojechać do Londynu, być najlepszy w klasie i zostać taksówkarzem - tak o swoich marzeniach opowiada jeden z tegorocznych podopiecznych Akademii. Jaś chciałby założyć firmę, Amelka marzy, by zostać przedszkolanką psów i kotów, a Waleria baletnicą. Co ich wszystkich łączy? Brak wiary w siebie oraz trudności w nauce. Akademia działa, by zmieniać historie takich dzieci poprzez budowanie w nich poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje marzenia. Ogromną motywacją do zmiany jest dla podopiecznych postawa samego Darczyńcy, którzy tak, jak Pan Przemek czy Konrad, dali dzieciom wiarę w to, że jest ktoś, kto bardzo mu kibicuje. Ktoś, kto uwierzył w jego możliwości i postanowił zainwestować w jego rozwój. Mali studenci odkrywają swoje mocne strony, uczą się stawiać czoła codziennym trudnościom, by śmielej i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Ty też możesz ufundować dziecku Indeks Sukcesów

Każdy może mieć wpływ na zmianę historii życia dzieci objętych programem Akademii Przyszłości. Ufundować Indeks Sukcesów można samodzielnie lub organizując zbiórkę ze znajomymi z pracy, rodziną czy przyjaciółmi. Jeżeli chcesz podarować wybranemu dziecku prezent na całe życie, wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.