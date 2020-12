Weekend Cudów to wyjątkowy moment. Wieńczy on podejmowane przez cały rok wysiłki Szlachetnej Paczki. W ciągu dwóch dni do potrzebujących dociera mądra pomoc w postaci przygotowanych przez darczyńców paczek, odpowiadających na konkretne potrzeby konkretnych rodzin. Poza wsparciem materialnym, ci którzy je otrzymują, zyskują również nadzieję na realną zmianę. W tegorocznej, 20. już edycji Szlachetnej Paczki, Weekend Cudów przypada na 12 i 13 grudnia. Blisko 140 rodzin wciąż jednak czeka na pomoc! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którym zabrakło szczęścia.

Weekend Cudów przypada na 12 i 13 grudnia / Materiały prasowe

Tegoroczny Weekend Cudów tradycyjnie będzie celebracją dobroci i wrażliwości na drugiego człowieka. Jednocześnie będzie to weekend wyjątkowy - wolontariusze dostarczą paczki potrzebującym rodzinom już po raz 20.! Świętować możemy tym bardziej, że paczkowi SuperW ruszyli w Polskę, by szukać tych, którym można pomóc, pomimo trudności związanych z pandemią. Darczyńcy natomiast przygotowywali pomoc z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, często korzystając z rozwiązań online.

Co pozostało jednak niezmienne, to fakt, że dzięki Szlachetnej Paczce nadal otwieramy się na innych, słuchamy, angażujemy się w pomoc, dostrzegamy, że mamy szczęście, którym możemy podzielić się z innymi. Paczka nadal zbliża i jest pretekstem do mądrego spotkania, rozmowy i refleksji, nie tyko twarzą w twarz. Pozwala nam też zobaczyć, że dzielenie się szczęściem wcale nie powoduje, że mamy go mniej - pomaganie daje go mnóstwo również nam samym!

Rodziny wciąż czekają na darczyńców

Choć Weekend Cudów zbliża się wielkimi krokami, to blisko 140 wciąż nie znalazło swoich darczyńców. Jeszcze do końca piątku można odwiedzić Bazę Rodzin Szlachetnej Paczki i wybrać kogoś, komu podarujemy nadzieję i szczęście. Bo czasem do szczęścia trzeba bardzo niewiele - pralkę, krzesło, ciepły koc. Są to marzenia ludzi, którzy co miesiąc muszą utrzymać się za 200, 96, a nawet 40 złotych. By mieć co jeść, często rezygnują z leków, które są im niezbędne z powodu chorób, na jakie cierpią. Wszystkie te sytuacje to elementy historii osób, które wciąż czekają na pomoc. A czasu jest coraz mniej!

Wielu potrzebujących ma poczucie, że świat o nich zapomniał. Szlachetnej Paczka i jej darczyńcy udowadniają, że tak nie jest. Nadal możesz stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc tym, którym zabrakło szczęścia. Wybierz rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl .

Mądra pomoc

/ Materiały prasowe

Weekend Cudów to dwa dni wypełnione radosną krzątaniną. Do magazynów Szlachetnej Paczki docierają kolejne Paczki, które następnie rozwożone są przez wolontariuszy do rodzin, dla których są przeznaczone. Ale obdarowywane rodziny nie otrzymują wyłącznie wsparcia materialnego. Razem z nim odzyskują nadzieję. Czują, że ktoś ich dostrzegł, że są dla kogoś ważni. To również z tego powodu Szlachetna Paczka potrzebna jest w tym roku bardziej niż kiedykolwiek. Skutki pandemii w pierwszej kolejności dotknęły bowiem tych, którzy już wcześniej mierzyli się z wieloma trudnościami, zmagając się z nimi nieraz w samotności, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. Od tej chwili wiedzą, że nie są już sami.

By podziękować darczyńcom, wolontariuszom, partnerom i przyjaciołom, w sobotę 12 grudnia w trakcie transmisji na żywo prowadzący wydarzenie Jarosław Kuźniar porozmawia z niektórymi z nich o pomocy niesionej przez Szlachetną Paczkę oraz doświadczeniach i przeżyciach, jakich dostarcza udział w niej. W trakcie live’a będzie można zobaczyć m.in. Igę Świątek i Magdalenę Steczkowską, a także przedstawicieli WIOSNY, w tym prezeskę Stowarzyszenia, Joannę Sadzik. Przypomniane zostaną także najważniejsze momenty mijającej kampanii. Transmisja będzie miała miejsce na Facebooku , Twitterze oraz YouTube Szlachetnej Paczki.

To nie koniec!

Weekend Cudów stanowi kulminacyjny moment dla Szlachetnej Paczki, ale jej praca trwa cały rok. Przez kolejne kilka miesięcy po tym wydarzeniu, przygotowywana jest następna edycja, szkoleni są wolontariusze, którzy następnie docierają do nowych potrzebujących rodzin, otwierane są nowe rejony i odkrywana bieda, do której nikt nie dotarł. Tak jak w tym roku, gdy Szlachetna Paczka utworzyła ponad 90 całkowicie nowych rejonów.

Po Weekendzie Cudów wolontariusze spotykają się natomiast z rodzinami jeszcze kilka razy i nadal z nimi pracują. Źródła problemów niektórych potrzebujących leżą w sytuacji prawnej, zdrowotnej lub po prostu w samotności, dlatego wsparcie materialne to często dla nich za mało. By pomagać efektywnie, Szlachetna Paczka rozwija paczki specjalistyczne: Paczkę Prawników, Paczkę Lekarzy i Paczkę Seniorów. Prowadzi też "Dobre Słowa" - telefoniczną linię wsparcia ze specjalistyczną pomocą psychologiczną dla seniorów.

Wciąż możesz zostać częścią Weekendu Cudów, wspierając całoroczne działanie Szlachetnej Paczki wpłatą. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i pomóż potrzebującym rodzinom i osobom samotnym.

Nie zdążyłeś zrobić paczki? Pomóż dziecku uwierzyć w siebie

Wciąż można też wesprzeć też Akademia Przyszłości siostrzany program Szlachetnej Paczki, pomaga dzieciom z niską samooceną, pozbawionym wiary w siebie. Owe braki przekładają się na ich problemy z nauką, relacjami czy rozwojem emocjonalnym.