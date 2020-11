Zamachowiec, który wczoraj wieczorem otworzył ogień w centrum Wiednia, współpracował z Państwem Islamskim – oświadczył na porannej konferencji minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer. Zginęły trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobieta. Dziś w szpitalu zmarła kolejna, czwarta ofiara. Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Policja ujawniła, że nie działał sam. Trwają poszukiwania pozostałych terrorystów. Dwie osoby zostały aresztowane.

Policja na miejscu wczorajszej strzelaniny / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Na porannej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer poinformował, że terrorysta był "ciężko uzbrojony". Miał na sobie między innymi pas z ładunkami wybuchowymi. Kilkanaście minut później na Twitterze policja podała jednak, że pas był atrapą.

Służby przeszukały mieszkanie napastnika. Nie podają jednak żadnych szczegółów, ze względu na dobro śledztwa.

Wcześniej niemiecki "Bild" napisał na stronie internetowej, że sprawca opublikował wczoraj kilka zdjęć na Instagramie, w tym przysięgę wierności Kalifatowi. Na innej fotografii zamieścił flagę ISIS.

Sprawca to 20-latek, w grudniu wyszedł z więzienia

Trwają poszukiwania wspólników terrorysty / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA





Według austriackiego dziennika "Falter" zamachowiec to 20-letni Austriak pochodzenia albańskiego. Miał być wcześniej znany służbom - był bowiem na liście 90 Austriaków, którzy chcieli wyjechać do Syrii, by dołączyć do Państwa Islamskiego.



Szef MSW przekazał natomiast, że był to 20-letni mężczyzna o korzeniach północnomacedońskich, w przeszłości karany na mocy przepisów o organizacjach terrorystycznych. W kwietniu ubiegłego roku został skazany na 22 miesiące więzienia za tworzenie grupy terrorystycznej. Wyszedł jednak wcześniej - już w grudniu.

We wczorajszym ataku użył karabinu AK-47. Kałasznikowa musiał zdobyć nielegalnie, bo jest on w Austrii zakazany. Miał przy sobie pistolet i maczetę, z którymi się fotografował, a także atrapę pasu szachida.

Dwie osoby aresztowano

Minister spraw wewnętrznych Austrii zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości nie wychodzili dzisiaj z domów. Trwa bowiem obława na pozostałych napastników.

Dwie osoby aresztowano w mieście Sankt Poelten w północno-wschodniej Austrii. Policja twierdzi, że w sumie terrorystów mogło być czterech.



Atak w sześciu miejscach Wiednia

Terroryści zaatakowali wieczorem sześć miejsc w centrum Wiednia. Atak rozpoczął się przed synagogą. Świadkowie mówili, że napastnik otworzył ogień do ludzi zgromadzonych w barach. Od północy, zgodnie z wcześniejszą decyzją austriackich władz, lokale gastronomiczne w tym kraju zostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.

Miejsce, w którym doszło do pierwszego ataku / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Nie żyją cztery osoby - starszy mężczyzna i starsza kobieta, a także młody przechodzień i kelnerka. Co najmniej 17 zostało rannych, w tym 7 osób jest w bardzo ciężkim stanie. Mają rany postrzałowe i cięte. Policja zastrzeliła napastnika.

Wieczorem w mieście wybuchła panika. Ludzie uciekali w popłochu z centrum Wiednia. Część szukała schronienia w barach i hotelach. Nie działała komunikacja miejska.

Pozostałych terrorystów poszukuje oddział do zadań specjalnych "Kobra" liczący 150 ludzi i stuosobowy oddział szybkiego reagowania "Wega".

Współpracują z nimi funkcjonariusze po cywilnemu. W sumie w poszukiwaniach bierze udział ok. tysiąca funkcjonariuszy. Śledztwem w sprawie napadu w centrum miasta zajmują się policja kryminalna i wywiad. Policja i siły specjalne dysponują portretem pamięciowym jednego z terrorystów.