Około 3,5 tysiąca policjantów zabezpieczało wczorajszy protest Strajku Kobiet w Warszawie: oznaczać to może, że jeden funkcjonariusz przypadał na dwóch, maksymalnie trzech uczestników demonstracji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Ogromne kontrowersje wzbudziła brutalność działań policji. Na publikowanych w mediach społecznościowych nagraniach wideo widać np., jak funkcjonariusz po cywilnemu bije pałką teleskopową idących spokojnie demonstrantów, jak kordon policji używa gazu pieprzowego wobec spokojnie stojących ludzi albo funkcjonariusz używa gazu wobec posłanki pokazującej poselską legitymację.

Policja podczas protestu Strajku Kobiet w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

W środę - w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu - zorganizowano w Warszawie kolejny już protest przeciwko zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych. Planowana była blokada Sejmu, ale ostatecznie - ponieważ policja zablokowała dojście do gmachu - uczestnicy demonstracji przemaszerowali stołecznymi ulicami.

Za przestępstwa odpowie 13 protestujących "najbardziej agresywnych wobec policjantów"

Policjanci zatrzymali ponad 20 manifestantów, a za przestępstwa ma odpowiedzieć ma 13 z nich, jak mówił rzecznik prasowy stołecznej komendy nadkom. Sylwester Marczak: "najbardziej agresywnych wobec policjantów".

"Mówimy o naruszeniu nietykalności, mówimy o zmuszaniu do zaprzestania wykonywania zadań służbowych" - wyjaśnił.

Rzecznik policji o tajniakach używających pałek: Musiały być tego powody

Odnosząc się w rozmowie z dziennikarzami do zarzutów dot. działań policji, Marczak zaznaczył, że wczorajsze zgromadzenia nie tylko były nielegalne, ale też nie miały charakteru pokojowego, i przekonywał, że wszystkie działania funkcjonariuszy były reakcją na łamanie prawa przez demonstrantów.

Zapytany natomiast przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę o uzasadnienie brutalności policjantów po cywilnemu, którzy m.in. używali pałek teleskopowych, Marczak odpowiedział, że musiały być tego powody.

"Nie ma czegoś takiego, że policjanci świadomie będą łamać czyjeś prawa. Policjanci nie atakują, policjanci używają środków przymusu bezpośredniego" - stwierdził.

Podzielił się również radą: jeśli ktoś czuje się przez działania policji poszkodowany, może zgłosić skargę.

Policjanci otoczyli demonstrantów na pl. Powstańców Warszawy. Wylegitymowali pół tysiąca ludzi

Sylwester Marczak tłumaczył m.in., że na pl. Powstańców Warszawy grupa protestujących, która nie zastosowała się do kilku wezwań do rozejścia się, została otoczona przez policjantów, by mogli oni wylegitymować łamiących prawo i skierować wnioski do sanepidu.

Część demonstrantów próbowała jednak wydostać się z kordonu - żeby, jak stwierdził rzecznik, uniknąć odpowiedzialności - i wobec tych ludzi zastosowane zostały środki przymusu bezpośredniego.

W tym miejscu policjanci wylegitymowali 497 ludzi, po czym skierowali 320 wniosków do sądu i 297 notatek do sanepidu.