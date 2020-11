W Warszawie trwa protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjnie. Demonstracja miała się odbyć przed Sejmem, ale ulica Wiejska została zablokowana przed policjantów i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej dlatego protestujący ruszyli na ulice stolicy.

W Warszawie trwa kolejny protest przeciw zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Demonstracja organizowana przez Strajk Kobiet odbywa się pod hasłem: "Blokada Sejmu". Chciałybyśmy, żebyśmy my, dziewczyny naszych synów, nasze wnuczki miały wybór - tłumaczyła decyzję o przyjściu na protest reporterowi RMF FM jedna z kobiet.

Protest miał się odbyć przed Sejmem, ale policja zablokowała dojście do gmachu. Protestujący ruszyli więc na ulice Warszawy - udali się na rondo de Gaulle’a i plac Trzech Krzyży. Tam doszło do przepychanek z policją. Jak relacjonuje reporter RMF FM, co kilka chwil kolejne osoby wychodziły z bocznych uliczek i próbowały blokować przejazd. Część z nich miała ze sobą odpalone świece dymne i race.



Przez aleje Jerozolimskie - w tłumie protestujących - przejechała biała ciężarówka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Na jej dachu są głośniki, z nich płynie muzyka. W jej rytm protestujący skandują hasła takie jak: "To nie spacer! To marsz o nasze prawa!".





Później uczestnicy demonstracji przeszli przed siedzibę TVP. Na miejscu są dziesiątki policjantów. Na środku placu Powstańców jest też ponad tysiąc protestujących. Co kilka chwil z głośników słychać przemówienia - o tym że to jest protest przeciwko "tchórzliwym politykom".

Byłyśmy z koleżanką na ulicy Pięknej, odcięły nas kordony policji i parkingiem podziemnym przeszłyśmy stamtąd przez ogrodzenia i dzięki temu jesteśmy tutaj teraz, byle do przodu - opowiadała reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi jedna z uczestniczek protestu.

Z policyjnych megafonów puszczane są komunikat o tym, że trwa pandemia, należy zachować dystans, że obowiązkowe są maseczki. Protestujący odpowiadają że pamiętają i mimo to będą protestować.

Służby przygotowania do protestu rozpoczęły znacznie wcześniej. Około godziny 16 ulica Wiejska została z ruchu drogowego. Wzdłuż ulicy, zwłaszcza przed Sejmem, stoją funkcjonariusze policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a także ustawiony jest rząd policyjnych radiowozów. Bariery, za którymi stoją policjanci i żołnierze ŻW, odgradzają ponadto Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz dojście pod Sejm od ulicy Matejki. Podobnie zabezpieczona jest ulica Piękna, na której stoją funkcjonariusze, radiowozy i armatka wodna. Tam też ograniczono przejazd od ul. Wiejskiej. Siły policji stoją do Alej Ujazdowskich i dalej, wzdłuż nich do okolic placu Trzech Krzyży.



Iwona Hartwich przed Sejmem / Radek Pietruszka /PAP

Opozycja krytykuje działania służb

Politycy opozycji byli w środę w Sejmie pytani przez dziennikarzy o komentarz do odgrodzenia gmachu parlamentu barierkami, sięgającymi m.in. Placu Trzech Krzyży.

To żenujący przykład tego, jak władza odgradza się od obywateli - powiedział lider PO Borys Budka. To pokazuje upadek tej władzy - po raz pierwszy jak jestem posłem widzę, że podczas zwykłego posiedzenia Sejmu są funkcjonariusze policji na terenie Sejmu w nieoznakowanych samochodach - dodał.

Tak kończy się władza tych, którzy chcieli być dyktatorami, bo jak odwraca się od nich większość społeczeństwa, pozostaje tylko strach i obawa - ocenił.

Zastanawiam się, czy to jest osobista decyzja Kaczyńskiego, czy też jego ludzie tak bardzo chcą, by widział inny świat niż jest w rzeczywistości, że są w stanie odsunąć te protestujące tłumy od Sejmu, by przewieźć Kaczyńskiego drogami, przy których nie zauważy protestu - mówił Budka.

Władze, zdaniem Budki, "chcą barierkami odsunąć protesty, żeby udawać, że jest wszystko normalnie". Kaczyński widzi doskonale, że budowane przez niego przez pięć lat państwo nie zdaje egzaminu również w czasach kryzysu - powiedział.

Zaznaczył, że barierki "to smutny obraz upadającego PiS-owskiego państwa, kiedy pozostaje im tylko brutalna siła, służby i funkcjonariusze, gdy suweren, na którego się powoływali po prostu od nich odchodzi".

Protesty trwają od 22 października

Od 22 października w całym kraju trwają protesty, będące sprzeciwem wobec zaostrzenia - w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego - przepisów antyaborcyjnych. TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony.