Rusza kolejna blokada Warszawy organizowana przez przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zaostrza prawo aborcyjne. Protest ma być głównie samochodowy. Kilkunastu demonstrantów zablokowało bramę wjazdową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach Strajku Kobiet zaczęły blokady ulic. Korki tworzą się na Trasie Łazienkowskiej oraz w centrum miasta. Strajk Kobiet zapowiedział blokadę całego miasta.

Trwa protest przez MEN. Odbywa się on pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Studentki zablokowały bramę wjazdową na teren ministerstwa, przykuwając się do niej. To gest solidarności z nauczycielkami, nauczycielami oraz instytucjami naukowymi, którym minister Czarnek grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet - przekazali organizatorzy protestu pod MEN.



Protestujący - jak poinformowano - "żądają wycofania się przez ministerstwo z gróźb konsekwencji finansowych i dyscyplinarnych wobec instytucji naukowych oraz nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet, dymisji Przemysława Czarnka ze stanowisk ministra edukacji i nauki, demokratycznej, wolnej od dyskryminacji i kontroli ze strony władz centralnych edukacji i szkolnictwa wyższego, wprowadzenia do szkół rzetelnej edukacji seksualnej, wolnego i bezpłatnego dostępu do bezpiecznej aborcji na terenie Polski". Na miejscu są funkcjonariusze policji.



Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwem wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.