W Warszawie, ale także na ulicach Łodzi, Szczecina i Poznania trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To kolejne tego typu manifestacje w ostatnich dniach. Działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji zapowiedziały, że "protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji".

Manifestacja przed Sejmem w Warszawie to kolejny protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego / Mateusz Marek / PAP

Warszawa, Szczecin i Łódź - to m.in. w tych miastach odbywają się protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej aborcji.



Warszawski Strajk Kobiet opublikował w mediach społecznościowych apel do osób, które są w stolicy i sprzeciwiają się orzeczeniu TK, aby przyszły przed Sejm i protestowały.

Przed godz. 14 przed Sejmem zebrało się kilkadziesiąt osób. Protestujący mają ze sobą transparenty z hasłami: "Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina", "Pis off", "Rząd na bruk" czy "Piekło kobiet".



/ Mateusz Marek / PAP

Cześć z demonstrujących zablokowała wjazd do Sejmu od ul. Wiejskiej. Obecna tam policja ustawiła barierki, żeby demonstranci nie podchodzili bliżej Sejmu.



To już kolejna tego typu demonstracja. We wtorek rano przeciwnicy decyzji TK w sprawie aborcji zablokowali plac. Wilsona.

Protesty nie tylko w stolicy

Protesty trwają w Szczecinie. Setki młodych ludzi przeszły z Placu Zwycięstwa aleją Wojska Polskiego przed pomnik Lecha Kaczyńskiego.



Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska ma miejscu jest około może 2 tysięcy osób. To głównie ludzie młodzi, ale protestują też rodziny z dziećmi. Manifestacja przebiega na razie bardzo spokojnie. Co chwilę wznoszone są okrzyki. Na miejscu jest też policja. Występują utrudnienia w ruchu ulicznym.

Kilka tysięcy osób od dwóch godzin bierze udział w manifestacji zorganizowanej w Łodzi. Uczestnicy idą Aleją Włókniarzy w stronę ulicy Obywatelskiej. W tle słychać okrzyki, wiele osób przyniosło ze sobą transparenty.

/ Małgorzata Grajnert / RMF FM

/ Małgorzata Grajnert / RMF FM

Uważamy, że każda kobieta powinna mieć wybór. Jeżeli chce no to powinna mieć możliwość aborcji, a jeżeli nie no to nie, nikt jej nie zmusza - powiedziała reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert kobieta, która przyszła na manifestację.

Strajk Kobiet protestuje w Łodzi Magdalena Grajnert / RMF FM

Ja też tak samo uważam. Zresztą uważam, że aktualnie w Polsce wszystko schodzi na taki stopień średniowiecza jak kiedyś i po prostu nie powinno tak być. Ja się na to nie zgadzam, dlatego tu jestem - dodała inna demonstrantka.

Jestem tu, żeby pomóc kobietom, bo nie zgadzam się z tym po prostu - przyznał z kolei mężczyzna obecny na proteście.



W Lublinie rozpoczął się protest samochodowy. Utrudnienia w ruchu występują na Alei Unii Lubelskiej - między rondami pod Zamkiem a rondem Lubelskiego Lipca 80.

Cytat Ja jestem kobietą, moja przyjaciółka jest kobietą, mój przyjaciel nie jest kobietą, ale nas bardzo w tym wszystkim wspiera. No i jesteśmy tutaj przede wszystkim, żeby okazać solidarność, a ponieważ ze względu na pandemię trochę boimy się tak naprawdę maszerować w tłumie, to ten protest samochodowy okazał się dosyć taką rozsądną inicjatywą. Samochód zatankowany jest do pełna. Spokojnie możemy tak jeździć przez trzy - cztery dni oświadczyła jedna z uczestniczek samochodowego protestu

Tak to głownie walczyliśmy tutaj powiem w mediach społecznościowych natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj fizycznie ponieważ chcemy też pokazać, że łączymy się z tymi, którzy te protesty organizują. Wspieramy ich - przyznała także inna demonstrantka.

Według jednej z protestujących w Polsce zostały "zgliszcza".- powiedziała.

Jestem lekarzem weterynarii i nie wyobrażam sobie, żebyśmy my jako kobiety miały mniejsze prawa niż zwierzęta - oceniła natomiast uczestniczka protestu w Łodzi.

Również we Wrocławiu odbywają się akcje Strajku Kobiet. "Jak protestować" to hasło warsztatów, które rozpoczęły się w Parku Południowym. Ok. godz. 18 natomiast na Placu Wolności w dolnośląskiej stolicy do protestu dołączyli kierowcy, którzy blokują ruch.

Kilka manifestacji odbywa się także na Śląsku. Ok. godz. 18 rozpoczął się protest w Sosnowcu. Osoby sprzeciwiające się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego spotkają się na Placu Stulecia. W Rudzie Śląskiej manifestacja odbywa się na placu Jana Pawła II.

Na późne popołudnie w Warszawie planowane są kolejne manifestacje. Około godz. 19 protesty rozpoczęły się w kilku punktach miasta, m.in. na Żoliborzu, w rejonie placu Wilsona, a także przed rządową willą przy ul. Parkowej.

Ulice mogą być blokowane także w innych miastach Polski.

W Bielsku Białej na Placu Ratuszowym podobnie jak w ostatnich dniach odbędzie się akcja pod hasłem "Pogrzeb praw kobiet". Na spacer organizatorzy Strajku Kobiet wybrali też w Jaworznie. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 19 na parkingu przy urzędzie miasta.

"Protesty będą trwały do czasu ustąpienia rządu"

Protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji - zapowiedziały działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji.



Aktywistki przedstawiły żądania skierowane do władz. Podkreśliły, że zostały one zebrane od uczestników protestów, które od kilku dni odbywają się w Warszawie i wielu innych miastach Polski.



Rząd ma spełnić postulaty, ale i tak ich nie spełni, dlatego domagamy się dymisji rządu. Może je spełnić, a potem odejść, jest też taka opcja - powiedziała liderka Warszawskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.



Żądamy legalnej aborcji na żądanie i kropka - powiedziała Klementyna Suchanow. Dodała, że "konieczna jest ogólnie dostępna antykoncepcja zwłaszcza dla osób młodych" oraz edukacja seksualna. (Żądamy - przyp. red.) zakończenia finansowania Kościoła (...). Totalnie świeckiego państwa. - oznajmiła.



Działaczki zażądały ponadto zwiększenia finansowania służby zdrowia, pomocy finansowej dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii oraz wzrostu nakładów na kulturę.



Liderka Warszawskiego Strajku Kobiet Marta Lempart zapowiedziała powołanie rady konsultacyjnej. W jej skład mają wejść osoby zaufania publicznego i eksperci. Nie wykluczamy z niej polityków, jeżeli mają oni zaufanie obywatelskie - powiedziała Suchanow. Dodała, że ma być to "rada odpolityczniona".



Nie chodzi nam o to, aby kolejnej partii przekazywać władzę - zapewniła. Ma być to rada zaufania publicznego i ekspertów (....) oraz ludzi z ulicy, którzy już coś zrobili - wskazała. Odmówiła podania nazwisk osób, które miałyby wejść do rady.

Marszałek Senatu zlecił ekspertyzę wyroku TK

Marszałek Senatu zwrócił się do zespołu doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa o sporządzenie ekspertyzy dot. m.in. legalności czwartkowego wyroku TK oraz prawnych możliwości utrzymania legalności aborcji z przyczyn embriopatologicznych - poinformowało Centrum Informacyjne Senatu.



Zespół Doradców pod przewodnictwem prof. Marka Chmaja ma przygotować ekspertyzę w pełnym składzie do 3 listopada 2020 r. Jej sprawozdawcami będą prof. Anna Rakowska-Trela oraz prof. Jacek Barcik.



Szósty dzień Strajku Kobiet

To szósty dzień fali protestów, które są formą sprzeciwu wobec przeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Organ stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wywołało to wielotysięczne manifestacje w całym kraju.

Uczestnicy akcji protestacyjnych zapowiedzieli, że będą manifestowali do skutku. Na mapie przedstawione są miejsca, gdzie protesty odbędą się w najbliższym czasie.



W poniedziałek około północy na placu Trzech Krzyży zakończył się trwający od godz. 16 protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tysiące protestujących blokowało centrum miasta i ulice w wielu warszawskich dzielnicach. W czasie protestu doszło do przepychanek. Policja użyła gazu.



Przed północą na placu Trzech Krzyży, gdzie sprzed siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej, ok. godz. 23 udała się część protestujących, policja ogłosiła, że zgromadzanie jest nielegalne i wezwała tłum do rozejścia się. Ostatecznie po interwencji funkcjonariuszy, protestujący opuścili plac.



Protesty odbywały się również m.in. w Katowicach, Poznaniu i Krakowie, a także mniejszych miejscowościach.