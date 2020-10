"Nie idziemy do roboty" - tak brzmi hasło strajku, który dziś w całej Polsce organizuje Ogólnopolski Strajk Kobiet. To kolejna odsłona protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej.

Ogólnopolskie wielotysięczne protesty trwają od czwartku / Mateusz Marek / PAP

Głosy poparcia dla tej akcji Strajku Kobiet słychać m.in. na uczelniach wyższych - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dziekani niektórych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego ogłosili dziś wolne od zajęć godziny dziekańskie. Za zrozumieniem do dzisiejszej nieobecności kobiet odniósł się też senat Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Protest kobiet poparło też wielu samorządowców, wśród nich prezydenci Warszawy i Opola. Zgłasza się do nas coraz więcej osób, którym bliskie są nasze postulaty - podkreśla liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Mnóstwo osób, które też prowadzą biznesy i ryzykują nie idąc do pracy, również deklarują dołączenie do nas, żeby wyrazić swój sprzeciw - mówi.

Na autobusach i tramwajach w części polskich miast wywieszone są dziś flagi w geście solidarności z protestującymi. Tak jest m.in. w Warszawie.

Postulaty Strajku Kobiet

Wczoraj działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji zapowiedziały, że protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji. Jednocześnie przedstawiły wiele postulatów m.in. aborcji na życzenie, antykoncepcji dostępnej dla młodych ludzi i świeckiego państwa. Podkreśliły, że zostały one zebrane od uczestników protestów, które od kilku dni odbywają się w Warszawie i wielu innych miastach Polski.

Rząd ma spełnić postulaty, ale i tak ich nie spełni, dlatego domagamy się dymisji rządu. Może je spełnić, a potem odejść, jest też taka opcja - powiedziała Lempart.



Żądamy legalnej aborcji na żądanie i kropka - stwierdziła natomiast Klementyna Suchanow. Dodała, że "konieczna jest ogólnie dostępna antykoncepcja zwłaszcza dla osób młodych" oraz edukacja seksualna. (Żądamy - PAP) zakończenia finansowania Kościoła (...). Totalnie świeckiego państwa - oznajmiła.



Działaczki zażądały ponadto zwiększenia finansowania służby zdrowia, pomocy finansowej dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii oraz wzrostu nakładów na kulturę.



Marta Lempart zapowiedziała powołanie rady konsultacyjnej. W jej skład mają wejść osoby zaufania publicznego i eksperci. Nie wykluczamy z niej polityków, jeżeli mają oni zaufanie obywatelskie - powiedziała Suchanow. Dodała, że ma być to "rada odpolityczniona".



Nie chodzi nam o to, aby kolejnej partii przekazywać władzę - zapewniła. Ma być to rada zaufania publicznego i ekspertów (....) oraz ludzi z ulicy, którzy już coś zrobili - wskazała. Odmówiła podania nazwisk osób, które miałyby wejść do rady.



Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.