​Jak podaje portal tvn24.pl, mężczyzna, którego w nocy z poniedziałku na wtorek policja zatrzymała pod zarzutem potrącenia swoim BMW dwóch protestujących kobiet, to funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeszcze dzisiaj powinna zapaść decyzja, czy 44-latek usłyszy zarzuty.

Poniedziałkowe protesty na warszawskich ulicach / Radek Pietruszka / PAP

Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 17 na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie. Auto osobowe marki BMW potrąciło tam dwie kobiety, które brały udział w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Kierowca odjechał z miejsca wypadku.





Jak podał Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, jedna z kobiet z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala, druga z nich się oddaliła.

Wczoraj policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany.

Mężczyzna został zatrzymany około godz. 1. Jest to 44-latek. Trafił do aresztu policyjnego - powiedział RMF FM Piotr Świstak.

Kierowcą był funkcjonariusz ABW

Z dwóch niezależnych od siebie źródłach portal tvn24.pl dowiedział się, że zatrzymanym jest funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Główna siedziba tej służby znajduje się kilkaset metrów od miejsca zdarzenia.



"Według naszych informacji aktualnie policyjni śledczy, pod nadzorem prokuratury, analizują wszelkie dowody z wypadku. Nie zapadły jeszcze decyzje, jakie konkretnie zarzuty zostaną mężczyźnie przedstawione. Jedna z branych pod uwagę kwalifikacji prawnych czynu, to narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi pozbawienie wolności do trzech lat" - czytamy na tvn24.pl



Sprawy nie chciał komentować Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznej policji. Nie wypowiedział się również Stanisław Żaryn, który jest rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych.



Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada potwierdził u służb, że to funcjonariusz ABW wjechał w poniedziałek wieczorem samochodem w protestujące na warszawskim Mokotowie kobiety i potrącił dwie z nich.



Na razie funkcjonariusz jest w policyjnej izbie zatrzymań, czeka na postawienie zarzutów - informuje nasz dziennikarz.





Protesty po czwartkowym wyroku TK ws. aborcji

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Od czwartku w kraju trwają protesty przeciwko wyrokowi TK.