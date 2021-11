"Ani jednej więcej" – pod takim hasłem w kilku miastach w Polsce ruszają manifestacje, zorganizowanych po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny.

Protest przeciwko przepisom zaostrzającym aborcję w Polsce / Alex Hannam / PAP/EPA

Protesty pod hasłem "Ani jednej więcej" odbywają się w Warszawie oraz w innych miastach. Stołeczny protest rozpoczął się o godz. 15.30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie przemaszeruje w stronę siedziby Ministerstwa Zdrowia.





Śmierć 30-latki z Pszczyny

W miniony weekend media obiegła historia 30-letniej Izy, która trafiła do szpitala w Pszczynie w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe.

Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do jej zgonu. Przytaczają treść SMS-a, który Iza wysłała swojej mamie: "Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy".

Według pełnomocniczki rodziny, lekarze czekali na obumarcie płodu z powodu zaostrzonych przepisów antyaborcyjnych.

To dlatego warszawski protest rozpoczął się przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego. Jego organizatorzy uważają, że to zeszłoroczna decyzja TK, doprowadziła do śmierci 30-letniej Izy.

Niedzielski zapowiada wytyczne dla lekarzy

Po śmierć ciężarnej 30-latki minister zdrowia zlecił kontrolę NFZ-owi. Na antenie RMF FM Adam Niedzielski zapowiedział także, że zostaną wydane wytyczne dla lekarzy, które jasno określą, w jakich okolicznościach możliwe jest przerwanie ciąży.



"Poprosiłem Konsultanta Krajowego ds. Ginekologii i Położnictwa, o wydanie takich wytycznych, takiego komunikatu, który będzie jednoznacznie mówił o tym, że bezpieczeństwo kobiety, w przypadku takim, jak miał miejsce, jest powodem do tego, żeby przerwać ciążę" - oświadczył.

Dodał, że lekarze muszą mieć "klarowny sygnał, że nie trzeba bać się w sytuacjach oczywistych podejmować takich trudnych decyzji".

Parlament Europejski szykuje rezolucję ws. przepisów antyaborcyjnych w Polsce



W czwartek korespondentka RMF FM w Brukseli informowała, że wstrząśnięty śmiercią 30-latki Parlament Europejski szykuje rezolucję ws. przepisów aborcyjnych, obowiązujących w Polsce.



"Jest pierwszą osobą, która zmarła w bezpośredniej konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jego mrożącego wpływu na lekarzy w Polsce" - czytamy w dokumencie, który ma zostać przyjęty w nadchodzącym tygodniu.

W rezolucji Parlament Europejski nalega, aby wykonanie aborcji nie było w żaden sposób objęte kodeksem karnym, ponieważ "działa to paraliżująco na lekarzy, którzy w konsekwencji powstrzymują się od świadczenia usług SRH z obawy przed sankcjami karnymi".

Eurodeputowani przypominają ponadto, że wiele Polek musiało w ostatnim roku dokonywać aborcji poza granicami Polski.

"W ciągu ostatnich 12 miesięcy organizacje zajmujące się "aborcją bez granic" pomogły 34 tysiącom osób z Polski uzyskać dostęp do aborcji" - czytamy w tekście rezolucji. Jak podkreślono, liczby te stanowią zaledwie ułamek całkowitej liczby Polek potrzebujących wsparcia w dostępie do opieki aborcyjnej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Prawo aborcyjne zostało zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 roku Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK za niekonstytucyjną - przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.

Wyrok z 22 października wywołał falę protestów w całym kraju.