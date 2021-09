Straż Graniczna opublikowała zdjęcia z telefonów imigrantów. Jak podkreśla, pokazują one, że na Białoruś wyjeżdżają oni turystycznie, a następnie kilka dni zwiedzają Mińsk. Potem transportowani są pod polską granicę.

Zdjęcia imigrantów opublikowane przez straż graniczną / foto. Straż Graniczna/TT /

Od początku września straż graniczna odnotowała już niemal 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Teraz upublicznia zdjęcia z telefonów nielegalnych imigrantów zatrzymanych w Polsce.

Widać na nich mężczyzn, którzy robią sobie pamiątkowe zdjęcie w Mińsku oraz selfie w autokarze.

Wśród opublikowanych zdjęć są też takie, które pokazują, że imigranci nie są już w Mińsku, a w obozowisku przy granicy polsko-białoruskiej, gdzie koczują przy ognisku. Tam też robią sobie zdjęcia telefonami.

"Zdjęcia ujawnione w telefonach nielegalnych imigrantów pokazują, że na Białoruś wyjeżdżają turystycznie, przez kilka dni zwiedzają stolicę tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować" - przekazała Straż Graniczna na Twitterze.

Komisarz UE na polsko-białoruskiej granicy?



Do Polski chce przyjechać komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych, by na miejscu sprawdzić, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion.

Ylva Johansson jest zszokowana śmiercią migrantów w strefie przygranicznej i chce rozmawiać z ministrem Mariuszem Kamińskim o tym, w jaki sposób Unia Europejska może pomóc, by takie sytuacje się nie powtórzyły.

Przypomnijmy, w niedzielę w dwóch miejscach przy polsko-białoruskiej granicy znaleziono ciała migrantów. Po stronie polskiej odkryto ciała trzech osób, m.in. Irakijczyka: ludzie ci zmarli prawdopodobnie z wychłodzenia. Z kolei już na Białorusi, tuż przy granicy z Polską, znaleziono ciało kobiety. Była przy niej trójka dzieci i dwoje dorosłych.

Unijna komisarz zaniepokojona jest również brakiem przejrzystości w działaniach polskich władz i brakiem informacji nt. tego, co dzieje się w strefie przygranicznej.

Bruksela podkreśla, że polska granica z Białorusią to także unijna granica wschodnia, dlatego komisarz Ylva Johansson chce wybrać się nie tylko do Warszawy: chce na miejscu, przy granicy, przekonać się, jaka jest sytuacja.

Z Brukseli płyną kolejne apele do Warszawy, by dopuściła Frontex na granicę z Białorusią.