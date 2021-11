Budowa zapory na polsko-białoruskiej granicy ma rozpocząć się w grudniu - poinformowało w poniedziałek po południu MSWiA w komunikacie przesłanym po pierwszym spotkaniu powołanego w tym celu zespołu. Prace będą prowadzone jednocześnie na czterech odcinkach, a budowa ma potrwać do połowy przyszłego roku.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej odbyło się w poniedziałek - przekazało MSWiA. W składzie zespołu oprócz właściwych ministrów, są także m.in. wojewodowie: podlaski i lubelski oraz komendanci oddziałów SG: podlaskiego i nadbużańskiego.

Jak podano, podczas posiedzenia przedstawiono szczegółowy harmonogram budowy zapory, który zespół pozytywnie zaopiniował.

Koniec budowy w pierwszym półroczu 2022 roku

"Przedsięwzięcie, które musimy zrealizować, jest inwestycją absolutnie strategiczną i priorytetową w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywateli" - powiedział cytowany w komunikacie szef MSWiA Mariusz Kamiński, przewodniczący zespołu.

Zgodnie z harmonogramem, do 15 grudnia mają zostać podpisane umowy z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. "Umowy będą jawne, tak, aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 roku" - podano.

Inwestycja ma być realizowana przez kilka firm na czterech odcinkach, a zapora będzie oparta na konstrukcji stalowej.

Prace 24 godziny na dobę

Jak poinformowano w komunikacie, ze względu na rozmiar inwestycji i tempo prac, pod uwagę - w toku negocjacji - "brane są duże firmy, rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa". Jak wyjaśniono, firmy te mają potencjał wykonawczy, doświadczenie, a także dysponują specjalistycznym sprzętem. "Ze względu na pilny i strategiczny charakter tej inwestycji, warunkiem podpisania umów z wykonawcami będzie prowadzenie prac na granicy w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę" - napisano.

Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie województwa podlaskiego; na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug. Zapora będzie miała 5,5 m wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.