Nastolatki, które zostały zatrzymane przez straż graniczną za nielegalne przekroczenie polskiej granicy, jeśli nie są pod opieką dorosłych, ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców trafiają do domów dziecka. W tym roku do domu dziecka w Kętrzynie trafiło 49 takich dzieci - wszystkie z niego uciekły. "Ta młodzież nie kryje, że Polska nie jest ich celem. że chcą się dostać do Europy Zachodniej" - powiedziała dyrektor placówki Bożena Biegańska-Wójtowicz.

