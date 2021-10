4 osoby zostały ranne w wypadku busa na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Jak ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun - to migranci, którzy podróżowali w kierunku zachodniej granicy. Kierowca i jeden z pasażerów uciekli z miejsca wypadku. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

Cztery osoby zostały ranne w wypadku busa na autostradzie A2 / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło na 122. km autostrady A2, za węzłem Buk (Wielkopolskie). Bus na czeskich numerach rejestracyjnych przewrócił się na bok. To auto dostawcze, nieprzystosowane do przewozu ludzi. W środku przewożonych było 15 obcokrajowców bez dokumentów - powiedział rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun - wszystkie przewożone osoby były ciasno ulokowane w przestrzeni towarowej auta. 4 ranne osoby trafiły do szpitala z obrażeniami głowy, nóg i klatki piersiowej.

Na miejscu wypadku jest teraz 12 osób, które podróżowały busem. Nie ma wśród nich dzieci. Lżej poszkodowani schronili się w namiotach rozstawionych przez straż pożarną.

Trwa ustalanie tożsamości i narodowości migrantów. Większość z nich nie ma przy sobie dokumentów.

Trwa obława za kierowcą auta i pasażerem, który jechał obok niego w części pasażerskiej. Obaj uciekli z miejsca wypadku.