16 osób zostało rannych w wypadku busa na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Jak ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun - to migranci, którzy podróżowali w kierunku zachodniej granicy. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

Kilka osób zostało poważnie rannych, są one opatrywane przez strażaków i ratowników. Bus, którym podróżowali migranci, to auto dostawcze, nieprzystosowane do przewozu ludzi.



Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun - wszystkie przewożone osoby były ciasno ulokowane w przestrzeni towarowej auta.



Policja na razie nie informuje o narodowości migrantów ani o ich wieku.

Kierowca samochodu, po tym jak bus przewrócił się do przydrożnego rowu, najprawdopodobniej uciekł z miejsca zdarzenia pieszo.