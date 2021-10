​Jesteśmy w kontakcie z burmistrzem Michałowa i w najbliższych dniach chcemy stworzyć na granicy polsko-białoruskiej punkt humanitarny. Ma on skoordynować działania ludzi udzielających tam pomocy - powiedział dzisiaj w Warszawie szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak / Paweł Supernak / PAP

Nasza Fundacja bardzo aktywnie włącza się w pomoc humanitarną, a więc także we wszystkie działania, którymi chcemy wspomóc organizacje pozarządowe na granicy polsko-białoruskiej - powiedział Jerzy Owsiak na konferencji prasowej w Warszawie.

Poinformował, że jest w kontakcie z burmistrzem Michałowa. Wszystko wskazuje na to, że będziemy chcieli tam stworzyć punkt humanitarny. Jesteśmy w kontakcie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z Polskim Czerwonym Krzyżem - poinformował.



Jak dodał, punkt humanitarny mógłby zostać uruchomiony "już w najbliższych dniach". Myślę, że to są takie akcje, które wymagają od nas, od Polaków, aby być ponad polityką. Musimy być teraz z ludźmi, którzy potrzebują pomocy i spróbować to rozwiązać jak najbardziej pokojowo, także z pożytkiem dla służb mundurowych - podkreślił szef WOŚP.



Mamy ogromne doświadczenie, organizując festiwal na kilkaset tysięcy ludzi - nasz szpital polowy potrafi świetnie działać. Nasze zabezpieczenie w postaci pokojowego patrolu potrafi to fantastycznie organizować - podkreślił Owsiak.



O planach WOŚP poinformował PAP wcześniej w piątek burmistrz Michałowa Marek Nazarko. WOŚP chce u nas zrobić centrum logistyczne dla organizacji, stowarzyszeń, lekarzy, którzy pomagają w strefie nadgranicznej stanu wyjątkowego. Objechaliśmy kilka lokalizacji, za tydzień przyjedzie pan Owsiak i dopinamy szczegóły - powiedział PAP.



Ekipa WOŚP dokonała objazdu z burmistrzem w piątek rano, samochodem terenowym oklejonym naklejkami jednego z festiwali. Za tydzień pan Owsiak przyjeżdża i dopinamy szczegóły - powiedział Nazarko.