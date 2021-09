"Dzisiaj widzimy dokładnie, że w Moskwie, w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności. (…) Na wschodniej granicy państwa polskiego mamy do czynienia z szeroko zakrojoną prowokacją polityczną" – mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie sejmowej debaty nt. stanu wyjątkowego, wprowadzonego kilka dni temu przy granicy z Białorusią. Do opozycji szef rządu zwrócił się słowami: "Odgrywacie rolę oklaskiwaną w Moskwie i Mińsku".

Sejm debatuje o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią / Albert Zawada / PAP

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią: Objął 183 miejscowości

Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie przy granicy z Białorusią od czwartku: objęto nim część terytoriów województw podlaskiego i lubelskiego, dokładnie 183 miejscowości. Wprowadzony został na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta wydanego na wniosek rządu.

Gabinet Mateusza Morawieckiego uzasadniał wprowadzenie stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią i działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki, prowadzącego "wojnę hybrydową", w której wykorzystywani są migranci: w ocenie polskiego rządu migranci są przywożeni na granicę przez służby białoruskiego reżimu. Jest wśród nich grupa, która od kilku tygodni koczuje w Usnarzu Górnym na Podlasiu.

Rząd wskazywał również na zbliżające się manewry wojskowe Zapad-2021, w ramach których w pobliżu granicy z Polską ćwiczyć będzie około 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich.

Zgodnie z konstytucją, stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń środki konstytucyjne są niewystarczające.

Rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego może uchylić Sejm.

Ten zajął się sprawą dzisiaj.

Morawiecki: W Moskwie i Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności

W sejmowym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że "dzisiaj widzimy dokładnie, że w Moskwie, w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności, zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego".

"Na arenie międzynarodowej dzisiaj, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, na wschodniej granicy państwa polskiego, mamy do czynienia z szeroko zakrojoną prowokacją polityczną" - mówił szef polskiego rządu.

"Ta prowokacja polityczna dotyczy próby przepchnięcia przez granicę polską w sposób nielegalny tysięcy, dziesiątek tysięcy (...) nielegalnych migrantów. Którzy zresztą, zgodnie z prawem międzynarodowym, gdyby się chcieli ubiegać o status uchodźcy, powinni to zrobić w pierwszym kraju, który jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej w zakresie praw uchodźczych, czyli na Białorusi" - zauważył.

Morawiecki do opozycji: "Odgrywacie rolę oklaskiwaną w Moskwie i w Mińsku"

Zwracając się do opozycji, Mateusz Morawiecki stwierdził: "Dziś na tej scenie, która jest ustawiona niedaleko Usnarza Górnego, przy granicy Polski z Białorusią, która jest ustawiona przez architektów z Mińska i Moskwy, wy odgrywacie rolę oklaskiwaną właśnie w Moskwie i Mińsku".

"Dla nas strzeżenie polskiej granicy, dbałość o to, żeby nikt jej w sposób nielegalny nie przekraczał, należy do podstawowych obowiązków, których będziemy strzec i zabiegać o nie poprzez użycie wszystkich możliwych sił, środków, funkcjonariuszy" - zapewniał.

Jak mówił: "Granica państwa to nie jest tylko linia na mapie. Za granicę państwa przelewały krew pokolenia Polaków. Ta granica jest świętością".

Przypomniał również, że za kilka dni rozpoczną się w pobliżu polskich granic manewry wojskowe Zapad-2021, w które zaangażowanych ma być ponad 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich.

"To oznacza, że bardzo łatwo o prowokację. To oznacza, że tuż za naszą granicą (...) będą prowadzone na szeroką skalę ćwiczenia. Jak łatwo, wyobraźmy sobie tylko, wówczas o prowokację. Ten schemat działań, który rozpisany został na role: atak na państwa bałtyckie, atak na Rzeczpospolitą, jest czymś bez precedensu. To nie jest tylko konflikt dyplomatyczny, to jest próba naruszenia integralności państwa polskiego, suwerenności naszych granic i na to pozwolić nie możemy i nie pozwolimy" - podkreślił Mateusz Morawiecki.