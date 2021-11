Lider PO Donald Tusk zwrócił się w środę do przywódców państw-członków UE z apelem o solidarność z Polską i Litwą w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Wezwał do użycia "wszystkich dostępnych środków nacisku", by powstrzymać eskalację napięcia na wschodniej granicy Unii.

