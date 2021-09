Polscy żołnierze, pilnujący granicy z Białorusią, są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich – podał na konferencji prasowej szef MON Mariusz Błaszczak. „Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy” – relacjonował. Szef MSWiA Mariusz Kamiński określił sytuację na polsko-białoruskiej granicy jako niezwykle napiętą. „Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich” – podał.

Polsko-białoruskiej granicy pilnują strażnicy graniczni i żołnierze / Artur Reszko / PAP

Szef MSWiA: Sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest niezwykle napięta

Na konferencji prasowej, na której pojawili się również szef resortu obrony Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Mariusz Kamiński stwierdził, że sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest niezwykle napięta.

"Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo poważnym" - mówił szef MSWiA.

Zaznaczył, że nie są to "ruchy uchodźcze", ale powodowana względami politycznymi "masowa, nielegalna migracja".

"Osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja ze względów politycznych" - podkreślał Kamiński.

Poinformował, że od sierpnia polskie służby odnotowały 9400 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy, a 8200 z nich udaremniły w pasie granicznym.

"Mamy około 1200 zatrzymanych nielegalnych imigrantów w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty" - dodał Mariusz Kamiński.

Szef MON: Polscy żołnierze są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich

Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że strażników granicznych wspiera codziennie 2,5 tysiąca żołnierzy, a ta liczba może jeszcze zostać zwiększona, "kiedy będzie taka konieczność".

Błaszczak podał także, że polscy żołnierze są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich.

"Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń tak, żeby polscy żołnierze to widzieli" - relacjonował.

Równocześnie zaznaczył: "Zapewniam państwa, że polscy żołnierze są profesjonalistami, są wyszkoleni, nie ulegają prowokacjom".