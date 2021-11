Noc na polsko-białoruskiej granicy była spokojna. Jak informuje policja, nie było masowych prób forsowania granicy. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią. Jest tam teraz 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Po drugiej stronie granicy w obozowiskach koczuje kilkuset migrantów, którzy chcą przedostać się do Polski. Dla większości z nich krajem docelowym są Niemcy. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że "jesteśmy przygotowani na odparcie ataku" przedarcia się migrantów przez polsko-białoruską granicę. Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Migranci po stronie białoruskiej / STRINGER / PAP/EPA

Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią.

Na granicy jest 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.

W nocy nie było prób masowego forsowania granicy

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy







06:56

Jak ujawnił w rozmowie z RMF FM dyplomata UE, apel o obecności Frontexu, organizacji pozarządowych oraz mediów na granicy "był głównym powodem wizyty Charlesa Michela w Warszawie i spotkania z premierem Morawieckim".

Unijny dyplomata wyjaśnił, że utrzymywanie przez Polskę odmowy wobec europejskiej obecności "będzie paliwem dla propagandy Łukaszenki i Putina", a także, że "podejrzenia wokół Polski, że ma coś do ukrycia będą narastać".





06:49

Noc na polsko-białoruskiej granicy była spokojna. Jak informuje policja, nie było masowych prób forsowania granicy.

Koczowisko migrantów po białoruskiej stronie przypomina te, które jeszcze kilka tygodni temu funkcjonowało na wysokości Usnarza Górnego - tutaj jednak mamy zdecydowanie więcej osób - nawet tysiąc.

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy, są kłótnie o miejsce.

Migranci budują koczowisko / STRINGER / PAP/EPA

Wczoraj wieczorem w białoruskiej telewizji reżimowej skierowano do Polaków pytanie, czy niczego nie nauczył nas 1939 rok. Postraszono, że jeżeli nie przemawia do nas płacz dzieci, to przemówią rosyjskie bombowce. Wcześniej ministerstwo obrony w Moskwie podało, że dwa takie samoloty patrolowały w środę teren Białorusi. Takie loty mają być regularne.

06:38

W środę wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać żołnierzy białoruskich z karabinami snajperskimi i granatnikami przy granicy z Polską. "To projekcja siły ze strony Białorusinów" - podał we wpisie resort obrony.