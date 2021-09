Dwie migrantki z Syrii odnalezione w nocy z wtorku na środę na bagnach w miejscowości Tarasiuki (Lubelskie) znajdują się w szpitalu; jeden mężczyzna przebywa w placówce Straży Granicznej we Włodawie - poinformowała SG.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Osoby przebywają w dyspozycji Straży Granicznej. Ustalamy, skąd wzięły się w Polsce, w którym miejscu i w jakim czasie przekroczyły granicę - poinformował PAP rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Dariusz Sienicki.



W nocy z wtorku na środę funkcjonariusze straży pożarnej i policji odnaleźli na bagnach w miejscowości Tarasiuki (Lubelskie) dwie kobiety i mężczyznę. Okazało się, że to cudzoziemcy, dlatego na miejsce została wezwana straż graniczna - powiedział Sienicki.



Funkcjonariusze straży granicznej ustalili, że cudzoziemcy są obywatelami Syrii. To dwie kobiety w wieku 18 i 31 lat oraz 20-letni mężczyzna.



Przede wszystkim zatroszczyliśmy się o zdrowie tych osób. Przewieźliśmy te osoby do szpitala we Włodawie. Lekarz zadecydował, że dwie panie muszą pozostać w szpitalu, natomiast mężczyzna nie - poinformował rzecznik NOSG. Dodał, że 20-latek przebywa obecnie w placówce straży granicznej we Włodawie.



Jak poinformował PAP dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie młodszy brygadier Krzysztof Tomasiak, zgłoszenie o osobach zagubionych na bagnach w okolicy Jeziora Białego straż pożarna odebrała we wtorek około godz. 19:17.



Na miejsce udało się pięć zastępów straży pożarnej, 21 ratowników, w tym grupa wodno-nurkowa. Ratownicy usłyszeli krzyki, wołanie o pomoc i kierując się w ich stronę, dotarli do osób, które były w stanie wychłodzenia i wyczerpania fizycznego. Ewakuowali je w bezpieczne miejsce. Dwie osobowy były przytomne, jedna nieprzytomna - powiedział Tomasiak.



Dyżurny dodał, że do potrzebujących obcokrajowców strażaków doprowadziła osoba postronna. Nie sprecyzował, kim była ta osoba.

Sienicki przypomniał, że w okolicach miejscowości Tarasiuki stykają się granice Polski, Białorusi i Ukrainy. Granica przebiega na pobliskim Bugu. Podmokłe tereny, na których znaleziono migrantów, znajdują się poza strefą objętą stanem wyjątkowym.



Według informacji Straży Granicznej, we wtorek odnotowano 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli.